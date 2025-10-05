DOSJA/ Tjetërsimi i pronave, bisedat e Rrumit të Shijakut me të vëllanë për Kadastrën e Durrësit: I japim 5 milionë lekë
Dosja Hetimore e Prokurorisë së Posaçme që çoi në goditjen e grupit kriminal ku bënin pjesë Avdylajt dhe Aleksandër Laho, i njohur ndryshe Rrumi i Shijakut, tregon lidhjet mes tyre dhe egërsinë që kishin ndaj anëtarëve të grupit rival, ku si kreun e tij konsideronin Plarent Dervishajn.
Report TV siguron dosjen, ku në episodet dhe bisedat në SkyECC të zbardhura nga SPAK, sa i takon tjetërsimit të pronave në Gjirin e Lalzit nga grupi i Lahos, ku bën pjesë dhe vëllai i tij Vullnet Muça dhe i shpalluri në kërkim Agron Bejdolli, bie në sy aksesi që “Rrumi” kishte në Kadastrën e Durrësit. SPAK po ashtu ka zbuluar dhjetëra AMTP, akte të marrjes në pronësi të tokës të falsifikuara në zonat bregdetare kundrejt pagesave ndaj zyrtarëve që shkonin deri në 5 milion lekë.
Duke shfrytëzuar ketë akses, thotë SPAK, Aleksandër Laho, i njohur edhe si “Rrumi i Shijakut” u dha prona Avdylajve me qëllim që ta ndihmonin për të vrarë kundërshtarët.
Pjesë nga dosja e SPAK
Në datën 02 gusht 2020, ora 18:51, Vullnet Muça bashkëbisedon me Aleksander Lahon për një person me emrin Leo i cili ka kërkuar lekë për të bërë regjistrimin e dy pronave që i përkasin Kilës dhe Semenës.
Leo ka marrë persipër edhe Juristin ndërsa per drejtorin Aleksandri e pyet Vullnetin nëse do të bëjnë variantin e tyre- ta bëjnë firmën me foto.
Nga hetimi rezulton se punonjës me emrin Leo në ZVRPP Durrës kanë qene dy persona, nga tê cilët njëri me detyrën e juristit dhe tjetri me detyrën e Zv/Drejtorit.
Vullneti- Ky Leo kerkun 5 mln lek me kalu ato dyja
Aleksandri- Cil dyjja kilen…dhe sememen…5 mln lek i mer persiper ai te gjitha.
Vullneti – Po kto dy te funit 20-15.
Aleksandri- Po i mer persiper jurist dhe drejtorin… apo vetem ky per vete.
Vullneti- Vetem juristin.
Aleksandri – Kuptoj… po per drejtorin do bojm variantin ton…??
Vullneti-Po… Te motivohen pak.
Aleksandri – Mir esht por me i then qe juristi ta bej praktin 100% te regullt.
Vullneti- Te motivohen pak. Po po me foto firmen.
Aleksandri- Dhe esht ok mendoj un po e bon te regullt.
Shqiptarja.com