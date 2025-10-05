“Çmendet” Bitcoin, çmimi i kriptomonedhës shkon mbi 125 mijë dollarë dhe shënon një tjetër rekord
Monedha virtuale Bitcoin, kriptomonedha më e madhe në botë sipas vlerës së tregut, arriti një nivel rekord të dielën (5 tetor) dhe u rrit me gati 2.7%.
Sipas të dhënave zyrtare të bursës, vlera e saj shkoi në 125,245.57 dollarë.
Rekordi i mëparshëm i Bitcoin ishte 124,480 dollarë në mesin e gushtit, i mbështetur nga rregulloret më miqësore nga administrata e Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe kërkesa e fortë nga investitorët institucionalë.
Kriptomonedha ishte rritur të premten për një seancë të tetë radhazi, e mbështetur nga fitimet e fundit në aksionet amerikane dhe hyrjet në fondet e tregtuara në bursën e Bitcoin.
Në të kundërt, dollari amerikan u tërhoq të premten, duke shënuar humbje disajavore kundrejt valutave kryesore, pasi pasiguria rreth mbylljes së qeverisë amerikane errësoi perspektivën dhe vonoi publikimin e të dhënave kyçe, të tilla si listat e pagave, kritike për vlerësimin e drejtimit të ekonomisë.