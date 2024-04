Kultivoi mbi 2400 rrënjë marijuane, arrestohet shqiptari në Spanjë

Një 44-vjeçar shqiptar, me histori të kultivimit të marijuanës në La Coruña, është arrestuar dhe burgosur pas çmontimit të një plantacioni të brendshëm të kësaj lloj lënde, ku janë zbuluar 2.434 bimë, me peshë rreth 135 kilogramë.

Nga Garda Civile e El Verger u mor informacion për ekzistencën e mundshme të një magazine industriale në zonën urbane që dyshohej se kryente veprimtari të paligjshme.

Magazina i ishte dhënë për dy vjet me qira një 44-vjeçari shqiptar, me histori të kultivimit të marijuanës në provincën e La Coruña-s. Gjithashtu, matjet kanë konstatuar konsum të lartë të energjisë elektrike, kur nuk ka pasur kontratë për energjinë elektrike. I akuzuari jetonte në kompleks dhe kalonte periudha të gjata pa dalë jashtë për të shmangur zbulimin dhe grumbullimin e grumbujve të mëdhenj të dheut të përdorur dhe makinerive të prishura.

Nga kontrolli u zbulua se magazina ishte modifikuar për të mundësuar katër dhoma kultivimi me karton gipsi dhe dru së bashku me një sistem kompleks ventilimi për të shmangur aromat që mund të ngjallnin dyshime, ku u zbuluan 2.434 bimë marihuanë, me peshë rreth 135 kilogramë, si dhe material për kultivim.

I dyshuari u arrestua dhe i atribuohet gjithashtu akuza për mashtrim në energji elektrike me vlerë më shumë se 90,000 euro në një çështje të udhëhequr nga Gjykata e Udhëzimit numër 1 të Dénia.