Korçë/ Bizneset nisin lirimin e hapësirave publike, bashkia u jep afat deri më 2 gusht

Zbatimi i urdhrit të Bashkisë së Korçës për lirimin e hapësirave publike nga bizneset që operojnë në qendër të qytetit ka nisur me ritme të shpejta. Të gjitha subjektet që më parë ishin pajisur me leje të përkohshme për zënien e këtyre ambienteve janë njoftuar për pezullimin e tyre dhe janë urdhëruar që, brenda datës 2 gusht, të lirojnë zonat që kanë zënë.

Sipas dokumentit zyrtar të shpërndarë nga Bashkia, objekt i lirimit janë struktura të përkohshme si:

• konstruksione metalike,

• tenda dhe çadra,

• pedana të ngritura,

• vazo dekorative dhe çdo element tjetër që cenon hapësirat publike.

Autoritetet paralajmërojnë se, pas përfundimit të afatit, çdo subjekt që nuk ka zbatuar urdhrin do të përballet me ndërhyrjen e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT), në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, për çmontimin e detyruar të strukturave.

Që prej mëngjesit të së mërkurës, një pjesë e bizneseve kanë nisur vetë çmontimin e objekteve dhe pastrimin e hapësirave, për të shmangur penalizimet. Megjithatë, situata nuk është pa tensione.

Një përfaqësi e bizneseve që preken drejtpërdrejt nga ky urdhër është organizuar për të zhvilluar një takim me kryetarin e Bashkisë Korçë, Sotiraq Filo. Ata pritet të kërkojnë shtyrjen e afatit deri më 15 shtator, duke argumentuar se afati aktual është tepër i shkurtër dhe nuk u jep mundësinë të përshtaten në mënyrë të rregullt me ndryshimet e kërkuara. Për ta, heqja e menjëhershme e strukturave do të ndikojë drejtpërdrejt në punën dhe të ardhurat, sidomos në kulmin e sezonit turistik.

Bashkia ende nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për kërkesën e tyre, ndërsa zbatimi i urdhrit vazhdon. Situata pritet të tensionohet më tej nëse nuk merret një vendim kompromisi brenda ditëve në vijim.