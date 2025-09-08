LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksion i madh gjatë natës në Elbasan, arrestohen 40 persona, gjenden armë e drogë

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 07:23
Aktualitet

Aksion i madh gjatë natës në Elbasan, arrestohen 40 persona,

Një operacion i madh antidrogë është zhvilluar gjatë orëve të natës në Elbasan.

Forca të shumta policie kane kryer kontrolle në disa banesa. Jo zyrtarisht mësoht se janë arrestuar 40 persona.

Policia gjatë ketij operacioni ka sekuestruar armë zjarri dhe lendë narkotike.

Pritet që gjatë ditës policia të japë detaje dhe informacione në lidhje me këtë operacion.

Lajmi i fundit do ti percjelle ato ne kohe reale.

LAJM NE PERDITESIM

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion