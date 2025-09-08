Aksion i madh gjatë natës në Elbasan, arrestohen 40 persona, gjenden armë e drogë
8 Shtator 2025, 07:23
Aktualitet
Një operacion i madh antidrogë është zhvilluar gjatë orëve të natës në Elbasan.
Forca të shumta policie kane kryer kontrolle në disa banesa. Jo zyrtarisht mësoht se janë arrestuar 40 persona.
Policia gjatë ketij operacioni ka sekuestruar armë zjarri dhe lendë narkotike.
Pritet që gjatë ditës policia të japë detaje dhe informacione në lidhje me këtë operacion.
