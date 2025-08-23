Qëlloi me armë drejt makinës pas sherrit, arrestohet 28 vjeçari në Kombinat
Policia e Tiranës ka zbardhur ngjarjen e një dite më parë në Kombinat, ku u qëllua me armë zjarri në drejtim të një automjeti në lëvizje.
Sipas uniformave blu, pas një konflikti për motive të dobëta, 28-vjeçari O. A(V). qëlloi me armë në drejtim të makinës me të cilën po udhëtonin shtetasit R. K., 38 vjeç, dhe Zh. K. Në momentin e të shtënave, automjeti drejtohej nga bashkëpunëtori i tij, 30-vjeçari S. B.
Fatmirësisht nga të shtënat nuk pati të lënduar, por u shkaktuan vetëm dëme materiale.
Operacioni policor i koduar “Quick Response” çoi në arrestimin e dy autorëve, ndërsa u proceduan penalisht edhe katër shtetas të tjerë të përfshirë në konfliktin fizik: R. K., Zh. K., F. K. dhe B. M.
Gjatë aksionit, policia sekuestroi automjetin e përdorur nga autorët, ndërsa vijon puna për gjetjen e armës së zjarrit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.