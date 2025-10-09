Operacion i madh antidrogë në Stamboll, shoqërohen aktorë dhe këngëtarja që çoi Turqinë në Eurovizion
Autoritetet në Turqi arrestuan të mërkurën 19 aktorë, influencues dhe këngëtarë në një hetim për një rrjet droge. Midis atyre që u çuan në pranga në godinën e Xhandarmërisë në Stamboll ishte edhe Hadise Açıkgöz, e cila përfaqësoi Turqinë në Festivalin e Këngës në Eurovizion në vitin 2016 me këngën Düm Tek Tek.
Pasi doli nga selia e xhandarmërisë, Hadise bëri një postim të çuditshëm në Instagram, duke shkruar: "Jam po aq e hutuar sa ju". Ndërsa më pas ajo publikoi imazhe nga një koncert që dha në Ankara.
Në mesin e personave të thirrur për t'u marrë në pyetje ishin edhe aktorët Demet Evgar, Özge Özpirincci, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç dhe Meriç Aral, këngëtarët Hadise Açıkgöz dhe İrem Derici, si dhe çifti i influencuesve Ölans dhe İrem Derici.
Avokatja e Dilan Polat, Sevinç Horoz, tha se klientja e saj i ishte nënshtruar më parë analizave që konfirmuan se ajo nuk kishte përdorur drogë. "Nëse kjo konsiderohet e pamjaftueshme, ne jemi të gatshëm t'i nënshtrohemi një ekzaminimi të ri. Është e pamundur të kuptohet se çfarë ka ndodhur."
Polatët, të cilët kanë ndërtuar një biznes bukurie me vlerë shumë milionë dollarë, kanë pasur probleme me ligjin gjatë dy viteve të fundit. Ata u arrestuan marsin e kaluar me akuzën e posedimit të drogës dhe po përballen me gjyqin për akuzat e pastrimit të parave dhe evazionit fiskal.
Hetimi po kryhet nga Zyra e Kontrabandës, Narkotikëve dhe Krimeve Ekonomike e Prokurorisë së Stambollit, me autoritetet që thonë se hetimi është përqendruar në përcaktimin nëse të dyshuarit po përdornin drogë dhe nëse përdorimi i tyre shkel ligjin turk.