Ish-kryebashkiaku Vangjush Dako lirohet nga burgu
Ish-kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako lë sot qelinë e burgut. Dako u rikthye në qeli me vendim të Apelit të GJKKO-së më 16 shtator, ku u dënua me 2 vite e 8 muaj burg për veprën penale “Shpërdorim detyre”.
Në bazë të përllogaritjes së kohës së paraburgimit së bashku me atë të ‘arrestit shtëpiak’ që Dako ka kryer përgjatë gjithë procesit hetimor në ngarkim të tij, ai duhet të kryente dhe 10 ditë burg, por 4 nga të cilat i kaloi në spital.
Në momentin që në shtëpinë e tij mbërritën agjentët për të ekzekutuar masën e sigurisë, ish-kryebashkiaku pati përkeqësim të gjendjes shëndetësore me simptoma aritmie, gjendje ankthi dhe probleme me hernien diskale. Për këtë arsye ai u shtrua për 4 ditë në repartin e infektivit në QSUT. Referuar Kodit Penal, çdo ditë në spital është e barabartë me 1 ditë burg. Vangjush Dako la ambientet e spitalit më 21 shtator dhe shkoi në qeli ku ishte për të shlyer dhe 6 ditë burg nga dënimi i gjykatës.
Dako u arrestua në 6 qershor 2023. Ai u lirua në shkurt të vitit 2024 pasi i kaloi afati i paraburgimit dhe prej asaj kohe ka qëndruar në ‘arrest shtëpie’. Më 25 nëntor të 2024, GJKKO vendosi që ta dënonte me 2 vite e 8 muaj burg për shpërdorim detyre në dy raste.
Vangjush Dako u dënua për shpërdorim detyre në 2 raste, në kohën që ushtronte postin e kryetarit të bashkisë së Durrësit. Bëhet fjalë për ndërtimin e një pallati 12 vite më parë në Durrës, që u shemb nga tërmeti i vitit 2019. Leja e ndërtimit të pallatit u zbardh, tre vjet pasi ndërtimi kishte përfunduar dhe kishin hyrë banorët, duke legalizuar 4 kate pa leje. Po kështu dhe vetë ndërtimi nuk ishte bërë sipas projektit të miratuar nga Bashkia Durrës.
Ndërsa rasti tjetër i shpërdorimit të detyrës nga Dako lidhet me abuzimin me tenderin për ndërtimin e një shëtitoreje në vitet 2014-2015, të zbuluar nga KLSH, që I shkaktoi buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milionë lekësh.
Sipas vendimit të Gjykatës së Posaçme, Vangjush Dakos i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një periudhë pesëvjecare.