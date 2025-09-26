LEXO PA REKLAMA!

E rrëmbyen, vranë dhe e varrosën, zbardhet vrasja e Klevis Lleshit! SPAK firmos 4 urdhër arreste!

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 09:30
Aktualitet

E rrëmbyen, vranë dhe e varrosën, zbardhet vrasja e Klevis

Prokuroria e Posaçme ka zbardhur vrasjen e  24 vjeçarit Klevis Lleshi, i cili u vra në vitin 2020, ndërsa trupi i tij i pajetë u gjet rreth 2 vite e gjysmë pas zhdukjes i groposur në fshatin Shpërdhet të Mamurrasit.

Burime bëjnë me dije se SPAK ka firmosur 4 urdhërarreste për persona që dyshohet të jenë përfshirë në ngjarjen e rëndë kriminale.

Raportohet se vetëm një prej tyre është arrestuar mbrëmjen e së enjte (25 Shtator, ndërsa 3 të tjerët janë shpallur në kërkim.

Aurel Hoxha, pronar i lokal Monopol, dyshohet si urdhërues i rrëmbimit dhe vrasjes së Klevis Lleshit.

Operacionalja ka ushtruar kontroll në Mamurras, ndërsa momentalisht po ushtrohen kontrolle në Kamëz e Fresk.

 

