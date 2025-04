Atentati në Tiranë, Klodiana Lala sjell detaje: Autorët në ferra, hodhër pafundësisht plumba!

Një atentat që la të plagosur katër të rinj në Tiranë ka tronditur mbarë opinionin publik.

Gazetarja Klodiana Lala në emisionin “Opinion” në Tv Klan ka zbuluar detaje lidhur me këtë atentat, teksa shprehet se të rinjt vinin nga festa e ditëlindsjes së 11-vjeçarit të plagosur, i cili po lufton me jetën.

“Ata janë ndodhur në një pjesëz së Shijakut sepe 11-vjeçari kishte pasur ditëlindjen dhe ata nuk është se kishin direkt miqësi me të, por kishin miqësi me adoleshentët e tjerë duke qenë se banojnë në të njëjtën zonë.

Kanë qëndruar për rreth 30 minuta. Kanë ikur dhe kanë ardhur në të njëjtin itinerar. Kanë mbaruar dhe janë nisur disa automjete se kanë qenë një grup”, shprehet gazetarja.

Gazetarja Lala shprehet se agresorët kanë qenë të fshehur në një zonë me ferra.

“Tek rrethi se ne e quajme rrethi i Shkozës në momentin që mjeti ka ardhur aty ka pasur një raportim jo të saktë nga mediat, aty ka qenë një motor me drita të ndezura dhe agresorët kanë qenë të zbritur nga motori dhe kanë qenë të pozicionuar në një zonë me ferra dhe kanë qëlluar me breshëri kallashnikovi mbi automjet.

Shoferi duke qenë se është i plagosur në të dyja duart, dhe fëmijët kanë filluar të ulërasin mesa duket shopferi e ka shtuar shpejtësinë aq shumë sa një moment ai përveçse ka humbur ndjenjat dhe ka frenuar në mënyrë të pavullnetshme dhe është përplaur tek një mur rrethues. Aty kanë shkuar dhe kanë dhënë ndihmë fillimisht banorë të zonës”, theksoi gazetarja.

ala thekson se është hedhur një pafundësi plumbash ku 33 gëzhoja janë gjetur vetëm në vendngjarje.

“Është gjuajtur në një rrugë dytësore. Janë hedhur pafundësisht plumba. 33 gëzhoja janë gjetur vetëm në vendngjarje. 8 gëzhoja kanë goditur makinën Fëmija i vogël është i prekur në disa organe.

Pastaj largimin e kanë përdorur përmes një nëkalimi dhe motori është gjetur të nesërmen vonë. Problemi është se nuk ka shasi, pasi kjo mund të ndihmonte edhe nga ka ardhur e të tjerë me radhë”, shprehet Lala./opinion