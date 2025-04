Sondazhi i ri për 11 majin, PS 49 për qind, PD 35.7 për qind, Shqipëria Bëhet 6.8 %

Një sondazh i ri i kryer nga McLaughlin & Associates në bashkëpunim me Top Channel dhe i publikuar në emisionin Top Story ka treguar tendencat aktuale të votuesve shqiptarë nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot.

Sipas të dhënave, Partia Socialiste (PS) do të fitonte me 49.2% të votave, ndërsa Partia Demokratike (PD) do të siguronte 35.7% të mbështetjes.

Ndërkohë, parti të tjera janë:

• Shqipëria Bëhet – 6.8%

• Mundësia – 1.6%

• PSD – 1.2%

• Lëvizja Bashkë – 0.9%

• Koalicioni Euroatlantik – 0.7%

• Nisma Thurje – 0.2%

• Parti të tjera – 0.3%

• Të pavendosur/refuzoj të përgjigjem – 3.4%

Sipas sondazhit, përqindja e pavendosur mbetet e ulët.