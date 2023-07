Atentati në Krujë/ Si u vra gabimisht 29-vjeçari, nipi i tij 13-vjeçar po lufton me jetën

Një 29-vjeçar u vra gabimisht në Larushk të Krujës pak minuta pas mesnatës, gjatë një atentati me shënjestër Gentjan Bejtjan.

Ramazan Sino humbi jetën, ndërsa janë plagosur dy nipat e tij, Alvi Bejtja, i cili po lufton me jetën në spital dhe djali tjetër i Bejtjas.

Sipas gazetares së Top Channel, Dorjana Bezat, 13-vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë, kurse vëllai i tij 10 vjeç ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Gentjan Bejtja mësohet se është person me precedent penal dhe i ka shpëtuar edhe dy herë të tjera atentateve.

Dyshohet se tre atentatorët qëlluan me armë zjarri drejt Gentjan Bejtjas dhe djalit të tij 13-vjeçar.

Sino, i cili kishte shkuar për vizitë në banesën e kunatit, mbeti i vdekur teksa ishin në derën e brendshme të banesës.

Janë ende të paqarta rrethanat e ngjarjes, ndërkohë që pas atentatit, në Tapizë është gjetur një makinë që dyshohet të jetë e autorëve. Brenda makinës janë gjetur tre armë kallashnikov.

Policia ka ushtruar tkontrolle në tre banesa si dhe kanë shoqëruar tre persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen, ndërsa atentatorët janë ende në kërkim.

“Në lidhje me informacionin paraprak të dhënë mbrëmë, për ngjarjen e ndodhur në oborrin e banesës së shtetasit G. B., ju bëjmë me dije se: Ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra shtetasi R. S., 29 vjeç, si dhe janë plagosur dhe ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve, dy të mitur të moshës 13 dhe 10 vjeç, (nipat e shtetasit R. S). Me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve të dyshuar, shërbimet e Policisë kanë ushtruar 3 kontrolle në 3 banesa si dhe kanë shoqëruar 3 persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen. Në përfundim të veprimeve hetimore në lidhje me ngjarjen, do të ketë një njoftim për shtyp në vijim“, sipas policisë.