I kërkoi favore se*suale pacientes në klinikë, e pëson keq mjeku manjak

Një vajzë është ankuar në redaksinë e një emisioni investigativ se është ngacmuar seksualisht nga mjeku imazherist Pëllumb Hysko në klinikën e tij private “Moskat”. Ajo thotë se shkoi për një problem shëndetësor, por përfundoi që mjeku po i fuste duart.

Në këtë pikë një paciente që ka probleme me mesin shkon të verifikojë situatën. Ajo ankohet për dhimbje mesi, por mjeku nis ta komplimentojë për fizikun, duke kërkuar t’i bëjë eko gjiri e kontroll mitre. Madje mjeku Hysko i tha se të nesërmen mund të shkonte në sanatorium ku ai punon që të bënte kontroll pa letra e pa pagesë.

Deklaratë e Spitalit “Shefqet Ndroqi”:



Pas publikimit të rastit tronditës në emisionin “Stop”, mjeku radiolog Pëllumb Hysko dhe tekniku laborant Artur Zeko janë pezulluar menjëherë nga detyra. Drejtuesit e spitalit kanë urdhëruar fillimin e një hetimi disiplinor dhe të Këshillit të Etikës për të gjithë punonjësit e përfshirë në këtë rast të paprecedent.

Ne dënojmë me ashpërsinë më të madhe çdo sjellje abuzive me pacientët. Abuzimi seksual është jo vetëm një veprim kriminal, por një shkelje e rëndë e besimit dhe etikës mjekësore, së cilës i jemi përkushtuar. Të gjithë ne mjekët dhe punonjësit e Spitalit “Shefqet Ndroqi” jemi thellësisht të tronditur, të tradhtuar dhe të revoltuar nga veprimet e kolegëve tanë. Por, duam të sigurojmë qytetarët se do të vijojmë të qëndrojmë në mbrojtje të shëndetit, dinjitetit dhe mirëqenies së tyre.

Falënderojmë emisionin “Stop” për denoncimin e këtij rasti abuziv dhe inkurajojmë çdo qytetar dhe media të bëjnë të njëjtën gjë nëse ndodhen perpara situatave te shemtuara qe kompromentojnë misionin fisnik të mjekut dhe të personelit tonë, të cilët shërbejnë për të shëruar dhe shpëtuar jetë njerëzish.



Ky rast na bën të ndiejmë përgjegjësinë për t’u kërkuar ndjesë publike qytetarëve dhe sigurojmë publikun se çdo rast i ngjashëm do të marrë përgjigjen e merituar ligjore në bashkëpunim me organet përkatëse, duke siguruar ndëshkimin e individëve që kompromentojnë misionin e shenjtë të mjekut.

Pacientja: Përshëndetje! Si jeni?

Pacientja: Mirë! Faleminderit! Këtu?

Pëllumb Hysko: Po ça bëhet? Si je? Si shkon?

Pacientja: Mirë! Tashi, unë kam pak dhimbje mesi edhe të shohim.

Pëllumb Hysko: Sa herë shkon në palestër?

Pacientja: Jo, në palestër s’vete.

Pëllumb Hysko: Po me ça e mban trupin?

Pëllumb Hysko: Ah, jo, mos ia fut kot!

Pëllumb Hysko: Pa hë shtrihu, zhvishu! Sa vjeçe je?

Pëllumb Hysko: Ça ha ndonjë gjë…? Uaa…,uaaa! Po kshu probleme gjinekologjike?

Pëllumb Hysko: Ke pasur sekrecione kështu?

Pëllumb Hysko: Mirë! Do të shoh tiroidet?

Pacientja: S’e di…, tashi.

Pëllumb Hysko: Ja këtu! Apo do gjirin?

Pacientja: Si të jetë më mirë. Për kë mendon ti?

Pëllumb Hysko: Më i bukur është gjiri.

Pëllumb Hysko: Do të shoh gjirin vërtet.

Pëllumb Hysko: Po hiqi pra! Si do shoh unë? Mirë oh, mirë, mos bëjmë ndonjë kështu, se… më mirë prishet.

Pacientja: Na merr mësysh hë!

Pëllumb Hysko: Si duket ia ke kursyer një çikë.

Pacientja: S’jam tip, që kursej gjëra kshu.

Pëllumb Hysko: Një kist i vogël është këtu. Ngelet ta shohim një herë tjetër. Hajde ose këtu, ose te puna e shtetit!

Pacientja: A punon dhe në shtet?

Pëllumb Hysko: Atje do vish ti, do të bëj një skaner për shtyllën kurrizore!

Pëllumb Hysko: Se ka mundësi të kesh ndonjë hernie. O të shëroj ty, o s’mund të rri në ketë punë! Ej po si nishane moj, pu, pu, pu…

Pëllumb Hysko: Më mirë, prishet ! Hajde nesër! Po e marrim letrën në dispanceri, kam përshtypjen, që janë, ta kemi si kartëvizitë, se skaneri është 100 e ca mijë lekë, nuk e përballon dot. Më jep emrin, mbiemrin tat! Sa më… 30-të? 30-të?

Ditën tjetër takimi ndodh në sanatorium.

Pacientja: (Flet në telefon) Unë sa erdha këtu, ahh…

Pëllumb Hysko: Këto përgjigjet, vjen i merr nesër?

Pacientja: Në çfarë ore të vij nesër?

Pëllumb Hysko: Nga ora 11-të! Të shohim çikë biografinë. Na ngeli kështu. Se skaneri është 100 e ca mijë lekë. Jepi 20 mijë lekë aty edhe… O Artur!

Pëllumb Hysko: Ndihmoje çikë këtë komshien time! Vjen nga Gjirokastra, do bëjë një kontroll, po letrat i ka në Gjirokastër. Merri 20 mijë lekë edhe…!

Pëllumb Hysko: Eh, do të bëjë ai, pastaj merr diskun edhe hajde lart!

Pacientja: Ok! Sipër te dera…!

Pëllumb Hysko: Po! Po! Po! Meto!

Pëllumb Hysko: Ma shih këtë gocën!

Specialisti: Hajde brenda! Ik, disku, punimet i ke të gjitha brenda!

Pacientja: Ok! Tashi po vija sipër.

Pacientja: S’e di, s’më tha gjë.

Sapo vajza hyn në dhomën e ekzaminimit, mjeku nis të përdorë terma seksualë dhe të bëjë veprime ndaj saj.

Pëllumb Hysko: Këtu s’të q** dot.

Pëllumb Hysko: Ta lëmë nesër! Do takohemi nesër!

Pëllumb Hysko: S’të kam parë mitrën.

Pëllumb Hysko: S’duhet ta shohim mitrën, se ke kistin. Ke uri? Se s’të bëj gjë tani. Në shtëpi.

Pacientja: Ça duhet të bëj tashi?

Pëllumb Hysko: Të shohim çikë mitrën!

Pëllumb Hysko: Hë, hë… T’i kishe dhënë atje 20-të mijë lekë te zyra.

Pacientja: Unë dhimbjen e kam te mesi.

Pëllumb Hysko: Shtrihu tani një çikë, se mund të jetë hernie ajo! S’të vjen deri këtu dhimbja, moj.

Pacientja: S’kam dhimbje aty. O doktor, po ça po bëni?

Pëllumb Hysko: Do të vizitoj më. Kështu infeksion s’ke?

Pëllumb Hysko: –Ke për të ma marrë në gojë!

Pëllumb Hysko: Si e mban? E do me kështu prezervativ?

Pacientja: O doktor! Bëjë mirë vizitën! O doktor!

Pëllumb Hysko: Po prit më, të pickoj!

Pëllumb Hysko: Po unë i pashë me….

Pacientja: Të lutem! Po mirë…,është tjetër gjë vizita. Doktor!

Pëllumb Hysko: Mund të kesh hernie.

Pacientja: Nuk kam këtej dhimbje, o doktor, kam te mesi. A mund të fshihem vetë, o doktor?

Pëllumb Hysko i thotë ta përsërisin takimin për të nesërmen duke e shthurur gojën e duke folur me terma të qartë seksualë.

Pëllumb Hysko: Kthehu të …Një çikë! S’ma dhjeve!

Pacientja: Tashi, ça kam? Tashi, përgjigjet i marr nesër.

Pëllumb Hysko: Të jem deri nesër unë këtu nesër, po erdhe do të q**.

Pacientja: Ça ore të vij? Në 11, më the!

Pëllumb Hysko: Do vij për korrektesë, se unë ta jap që sot përgjigjen! Do vij të bëjmë atë muhabetin!

Pacientja: Muhabetin? Ça muhabeti?

Pëllumb Hysko: S’ke qejf me mua?

Pacientja: Në 11-të, të vij të marr përgjigjen?

Pëllumb Hysko: Der sa shikon, më del nga… Po s’e kape njëherë këtu me dorë…

Pacientja: Të vij nesër në 11-të?

Pëllumb Hysko: Po pyete b**hën do vish vetëm për t’u..?

Pëllumb Hysko: B**hën! Të kam premtuar, që do ta d*rdh në gojë. Kështu e kemi lënë. Ose prit, merr rekomandim, pastaj, se s’kam, ça të bëj…, po s’erdhe për t’u q**. Hajd!

Pasi merr diskun, mjeku shkon ta lexojë në një ambient ku janë edhe praktikantet, sikur nuk ka ndodhur asgjë.

Pëllumb Hysko: Ty të dhemb këmba e djathtë?

Pëllumb Hysko: Eh, të ka filluar hernia ty. Të ka filluar hernia, kështu që ki kujdes nga peshat, sepse avancon ai! Zbrit te Arturi, jepi këto lekët e diskut, të vejë mirë të paktën, se mund të shkojë mbi 20 mijë. Apo s’ke?

Pacientja: Në rregull! Të zbres poshtë dhe të vij?

Pacientja: Një porosi të vogël! (I jep 20 mijë lekë)

Arturi: Hajd! Të shkuara! Kishe gjë?

Pacientja: Po! Shumë faleminderit!