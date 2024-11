Masakra në Shkodër/ Humbi bashkëshorten pasi ndodhej në 'vendin e gabuar', Bashkim Basha në luftë me jetën

Masakra e pasdites së djeshme në Dobraç të Shkodrës ka tronditur mbarë opinionin publik, ndërsa hetimet lidhur me ngjarjen e rëndë vijojnë.

Sipas të njëjtave burime, i plagosuri rëndë nga kjo ngjarje, Bashkim Basha, po lufton me jetën në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Ai ka qenë duke lëvizur me motor së bashku me bashkëshorten e tij kur është përplasur nga makina në të udhëtonin 2 viktimat, Hamza Lici dhe Arlind Bushati.

Në momentin që ata ranë pre e breshërive të plumbave, makina humbi kontrollin dhe përplasi 2 kalimtarët fatkeqë. Nga përplasja mbeti e vdekur Flutura Basha, ndërsa Bashkim Basha u plagos rëndë. Ndërkohë, Arlind Bushati mbeti fillimisht i plagosur rëndë, por ndërroi jetë rreth 6 orë më vonë në spital.