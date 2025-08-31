Hetuesit italianë dalin në përfundim: Fatos Cenaj u vra me dashje, ish-oficeri i policisë dyshohet të jetë ekzekutuar për hakmarrje
Një rutinë e ndërprerë nga një e shtënë me armë zjarri, një burrë në tokë, një lagje e tronditur. Në Fontaniva, në Via Casoni Basse të Italisë, vdekja e Fatos Cenaj, 58 vjeç, nuk është më një mister.
Hetuesit po e trajtojnë atë si vrasje me dashje, me gjurmët e hakmarrjes që çojnë në të kaluarën shqiptare të viktimës. Ekziston një i dyshuar, dhe nga pamjet e kamerave të sigurisë deri te dëshmitë e dëshmitarëve, hetimi ka ndryshuar drejtim, duke distancuar teorinë e një aksidenti.
Nuk ishte një e shtënë gabimisht. Hetuesit, të koordinuar nga Prokurorja Publike Maria d’Arpa, tani kanë përjashtuar çdo hipotezë tjetër: ky është një krim, sipas një modeli të planifikuar. Trajektorja e re e hetimit tregon për një hakmarrje që u zhvillua larg Italisë. Është në këtë kontekst që hetuesit kanë regjistruar një person për vrasje me dashje, duke respektuar prezumimin e pafajësisë.
Më 8 qershor, si çdo mëngjes, Cenaj po udhëtonte me një motoçikletë në distancën e shkurtër nga shtëpia deri në stallën e kalërimit ku punonte. Një dëshmitar dëgjoi një të shtënë me armë zjarri. Disa minuta më vonë, dy roje peshkimi e gjetën 58-vjeçarin të shtrirë përtokë, të vdekur. Fillimisht, u supozua se ai kishte rënë aksidentalisht. Megjithatë, vetëm në spital mjekët zbuluan një plagë plumbi në kokën e tij. Pas tre ditësh agoni, burri vdiq.
Një ish-oficer burgu në Shqipëri, Cenaj, kishte jetuar në Fontaniva me gruan dhe vajzën e tij për dy vjet. Gazetat e përshkruan atë si një person të thjeshtë dhe të dobishëm: në stallën e kalërimit, ai bënte punë të vogla dhe kujdesej për kuajt, i thjeshtë, i lumtur që ndihej i dobishëm. Familja e tronditur u largua nga shtëpia pas tragjedisë. “Pas asaj që ndodhi, ata preferuan të shkonin të jetonin me një të afërm. Ata kishin frikë të qëndronin”, tha një fqinj.
Për më shumë se dy muaj, Karabinierët e Njësisë Hetimore të Komandës Provinciale të Padovës kanë punuar për të rindërtuar rrethanat. Pamjet e kamerave të sigurisë nga zona dhe disa dëshmi nga njerëz që e njihnin Fatosin besohet se kanë ofruar një pikë kthese.
Karabinierët gjithashtu u kthyen në stallat e kalërimit disa herë, pa ndonjë konflikt apo kërcënim në lidhje me jetën e tij në Itali. Për këtë arsye, vëmendja është përqendruar në të kaluarën e tij në Shqipëri: Autoritetet italiane po bashkëpunojnë me autoritetet shqiptare për të mësuar më shumë për marrëdhëniet, mosmarrëveshjet e mundshme dhe armiqtë e mundshëm prej kohësh. Janë intervistuar disa persona, përfshirë anëtarë të familjes, të njohur dhe banorë.
Ndërsa kuadri hetimor tregon qartë drejt vrasjes me dashje që lidhet me një “punë të papërfunduar”, motivi i saktë, koha e paramendimit dhe çdo detaj i zinxhirit të ekzekutimit mbeten të paqarta. Është një punë durimi dhe referencash të kryqëzuara dokumentesh që, sipas provave që janë aktualisht në dispozicion, tashmë ia ka mbyllur derën incidentit tragjik.
Interpretimi që po del është në përputhje me provat objektive të mbledhura deri më tani, por kujdesi është i nevojshëm: kërkimi për të vërtetën vazhdon, duke pasur parasysh të kaluarën e Cenajt dhe mbrojtjen e atyre që, sot, mbajnë barrën më të rëndë të kësaj historie.