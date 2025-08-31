Bleona Qereti padit Evi Kokalarin për shpifje dhe dezinformim: Kërkon 2 milion dollarë dëmshpërblim
Këngëtarja dhe artistja e njohur ndërkombëtarisht, Bleona Qereti, ka depozituar një padi në Gjykatën e Lartë të Nju Jorkut, Konteja Queens, më 15 gusht 2025, duke kërkuar 2 milion dollarë dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara nga shpifjet dhe dezinformatat që ka shpërndarë Evi Kokalari që prej vitit 2022.
Në kërkesën ligjore, Bleona akuzon Kokalari për fushatën e vazhdueshme të shpifjeve dhe sulmeve ndaj saj, të cilat kanë për qëllim dëmimin e reputacionit të saj.
Padi e depozituar në emër të Bleonës përmes Studios Avokatore Waymaker LLC shpjegon se veprimet e Kokalari janë të qëllimshme dhe dashakeqe, duke përfshirë publikimin e deklaratave shpifëse në rrjetet sociale dhe media, denigrim të Bleonës në mjediset profesionale dhe përpjekje për bojkotimin e eventeve ku ajo ka marrë pjesë.
Fushata e shpifjeve e filluar nga Kokalari ka përfshirë dezinformimin e figurave politike në SHBA dhe Shqipëri, duke tentuar të krijojë një imazh të shtrembëruar të Bleonës për interesat personale të Kokalari. Këto veprime kanë shkaktuar dëme të parikuperueshme në imazhin dhe karrierën e Bleonës, duke bërë që ajo dhe familja e saj të përballen me sulme të ulëta publike.
Sipas Bleonës, dëmi emocional ka qenë i thellë për të dhe për prindërit e saj, të cilët janë detyruar të përjetojnë këto sulme në sytë e publikut. Në përpjekjen për të mbrojtur reputacionin dhe karrierën e saj, Bleona kërkon që Evi Kokalari të mbajë përgjegjësi ligjore për veprimet e saj dhe për të rivendosur të vërtetën.
“E vërteta është e dokumentuar dhe dëshmitarët janë të shumtë. Kjo sjellje e Kokalari nuk mund të kalojë pa u marrë parasysh ligjërisht. Publiku ka të drejtë të dijë faktet dhe të mos mashtrohet nga dezinformimi,” – deklaroi Bleona Qereti në një postim pas depozitimit të padisë.
Statusi i Kokalarit në 2024: “Po te futesh ne internet fjalet ‘Bleona nude pics’ skandalizohesh pertej cdo norme.Deri perpara disa vitesh, punonte si kengetare/kercimtare ne KABAREN e hotelit Faena ne Miami. Dhe serisht, personalisht nuk e kam degjuar kurre te kendoje ‘live’ dhe me sa kam kuptuar nuk kendon dot sepse stonon fatalisht.
Vet-prezantohet si ‘diva’ dhe Madonna shqiptare, por e tille nuk konkludon.Nderkohe qe hap thashetheme te turpshme per te tjere, si psh qe Alketa Vejsiu dhe Edi Rama kane kohe qe jane bashke dhe se Edi Rama desh la gruan te martohej me te, apo se Xhensila (nje kengetare) paska qene e dashura e nje ish-Presidenti shqiptar, gjithashtu pranon qe ka fjetur vet me ish presidenta dhe ish ministra te Shqiperise dhe te Kosoves.
Here-here, ka marre pjese si kengetare e rendomte ne festimet e ditelindjeve te disa sheikeve ne Lindjen e Mesme, por dhe oligarke super te korruptuar si dhendri i ish presidentit te Kazakhstanit me te cilin ka pasur dhe nje lidhje kur ky ishte i martuar me vajzen e Nazarbayev, e me vone i la peshqesh te vellain t’ja mbante me pune.
Nje here, mbasi me kerkoi te shkoja tek nje program qe bente tek Klani, me terhoqi zvarre qe ti hynte ne studio Fejvziut gjysem lakuriq. Imagjinoni te flirtosh me Blendi Fejvziun!!! Ajo ishte hera e fundit qe e lash veten te ekspozohesha me te ne publik. Cdo rol si figurante neper filma e prezanton si arritje te sukseshme kinematografike. Nderkohe nuk kupton qe dhe dhjete minuta rol te kesh, nuk te ben as artiste, as te famshme, per me teper kur behet fjale per filma te dores se trete. Nderkaq, ka mbi dhjete vjet qe j’u thote te gjitheve se po ben album…por album s’ka. Kjo e fundit normalisht duhet te ishte karriera e saj si kengetare, por kengetare nuk eshte.
Si perfundim, nga do qe ta shohesh, te konkludon si nje figure aspak e paster, me te ardhura te dyshimta, me njohje qe ngrejne shume pikepyetje.I kam shkruar keto me lart se nje pyetje kam qe si gjej dot akoma pergjigje:Cfare e lidh Richard Grenell me nje figure kaq te dyshimte dhe ordinere, dhe pse eshte Grenell ne Tirane duke takuar bisnesmen te korruptuar nepermjet kesaj?Si mund te shkosh nga nje personazh i nje fushate presidenciale dhe kandidat potencial per Sekretar Shteti, ne nje rutin ku prezantohesh me bisnesmen e oligarke te korruptuar nepermjet nje individi qe fare mire mund te ishte nje ‘Call Girl’?
Do ja kisha bere pyetjen vet Grenellit, por e di qe s’do ti marre seriozisht keto qe po them me lart, sepse ne rradhe te pare, nuk do t’i besonte si te verteta – por publiku shqiptar e njeh mire kete personazh dhe e di kredibilitetin tim. Fakti eshte qe keto qe shkruaj jane te bazuar ne cdo gje qe ajo me ka thene vet. Personalisht kam pasur shume dyshime per te, por dhe nje terheqje qe ne fillim, sepse agresiviteti i saj per te rregulluar reputacionin dhe pozicionin e saj social duke shfrytezuar individ si une dhe njohjet e mia, e kthenin ne nje monster te cuditshme dhe te frikshme.
Kete eksperience e kane patur dhe shqiptare te tjere te diaspores, madje, nje mik i vjeter me kishte thene t’i rrija larg.Fakti mbetet qe kjo bashke me nje Eduart Dedaj, i dhane nje dekorate Grenellit, ne emer te….vetes se tyre!!Nderkohe qe dekorata nuk kishte asnje kuptim apo vlere, Grenelli po e keqkutonte sikur ishte diaspora shqiptare qe po ja jepte, dhe u mundova t’ja shpjegoja qe keta s’jane diaspore, por nje organizate qe po mundohet te bej para duke sjellur disa kengetare nga Tirana.Gjithsesi, Andi Bushati ka qene i vetmi qe ka komentuar kete dekorate dhe i ka rene kokes.
Ajo qe duhet ta kisha thene ne ate kohe, ishte se jam munduar ta evitoj kete dekorate, pikerisht per arsyet qe Andi Bushati shpjegoj ne videon e tij. Madje, me shume delikatese i kam thene Eduart Dedajt (qe nuk e njihja hic por mendoja sidomos si i veriut do e kuptoj cfare i them per Kosoven), qe Grenell ndihmon shume Serbet dhe ka sulmuar pa fund shqiptaret e Kosoves, dhe nuk mund ti japim asnje dekorate ne si Shqiptare.Eduart ‘patrioti’ nepermjet kabaretistes, te ciles i duhej Grenell ne krahe per ti ngritur reputacionin, shkuan dhe i thane Grenellit qe “Evi thote ti punon per Serbet”.
Jo se nuk ja kam then troc shume here, por kur te vjen nga dikush qe pretendon se flet ne emer te diaspores, te duken gjerat ndryshe.Nejse, si nje Republikane qe jam akoma e mpleksur me fushaten e Trump, dhe per me teper si delegate e shtetit te New Yorkut, qe do te thote – kam te drejten e votes diten e zgjedhjeve, e kam te pamundur mos ngrej pikepyetje mbi mpleksjen e Richard Grenell me nje figure kaq te erret sa kjo ‘artistja’ e Hollywoodit.Sa per Serbine, kjo tashme eshte vertetur qe Grenell varej nga Vucic per miratimin e dy ndertesave qe Jared & Ivanka moren ne Beograd. Cmimi i kullave dhe tokes qe morren eshte diku tek $150 millionshi, keshtu qe qartazi, Grenell do behej ure per Vucicin.
Fatkeqesia mbetet per ne qe e kemi mbrojtur pa fund dhe me naivitet nuk e mendonim kurre qe individ prane Trumpit do ishin kaq te korruptuar.Nese dikush ka nje pergjigje per lidhjet e Grenellit me bisnesmenet e kesaj goces, ju lutem me thoni. Eshte nje pergjigje qe e kam te nevojshme per t’ja u shpjeguar ketyre te fushates se cfare po ndodh ne Shqiperi me aferet e ketyre.Si perfundim, me lejoni t’ju them nje gje: Richard Grenell eshte pa frike Charles McGonigal ne steroids. Ndersa Jared & Ivanka, jane Hunter Biden ne steroids. Ne fakt, korrupsioni i Hunter nuk krahasohet fare me keta te anes tone. Keta kalojne cdo cak dhe Hunter Biden eshte amator perpara ketyre. FATKEQESI.”