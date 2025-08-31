LEXO PA REKLAMA!

Shpërndarësit e kokainës në Tiranë! Grupi përgjohej prej 3 muajsh, zbulohet ‘truku’ që përdornin me makinat Benz

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 11:35
Aktualitet

Shpërndarësit e kokainës në Tiranë! Grupi

Policia e Tiranës ka goditur një rast të shpërndarjes së kokainës në kryeqytet, duke finalizuar në arrestimin e 4 personave. Në pranga kanë rënë Armet Latifaj 25 vjeç, Gëzim Pashaj 30 vjeç, Petros Koronoias 18 vjeç dhe Jastin Zaimi 18 vjeç, të dy shtetas grekë.

Raportohet se grupi i trafikantëve të kokainës po mbahej në përgjim nga Antidroga e Tiranës prej më shumë se 3 muajsh. Ata e shpërndanin lëndën narkotike në zonën e Myslym Shyrit dhe të ish-bllokut.30-vjeçari Gëzim Pashaj, rezulton i dënuar më përpara për drogë në Zvicër. Gjatë viteve të fundit jetonte në Greqi.

Ai kishte ardhur në Shqipëri së bashku me shokun e tij, grekun Petros Koronoias dhe Jastin Zaimin, në lokalin në rrugën "Myslym Shyri", vend ku Pashaj la takim me Armet Latifajn për t’i dhënë sasinë e kokainës.Vlera e kokainës së kapur prej 1 kg është 28 mijë euro, nëse shitej në doza të vogla.

Makinat tip Benz C-Class ngjyrë e bardhë përdoreshsin qëllimisht të të njëjtit lloj dhe në të njëjtën ngjyrë, në mënyrë që po të ndiqeshin nga policia, të krijonin konfuzion dhe ngatërresë, skemë që rezultoi e pasuksesshme.

Zaimi dhe shoku i tij grek Koronoias, të arrestuar, janë akuzuar për moskallëzim krimi, ndërkohë vijojnë hetimet për zbulimin e tyre nëse janë të përfshirë apo jo në këtë aktivitet ilegal.

