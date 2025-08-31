“Trump ka vdekur”/ Nga deklarata e JD Vance te “Simpsons”, si u përhap në rrjetet sociale mashtrimi për Presidentin amerikan!
Ashtu si shpesh ndodh në rrjete sociale, mjafton një kombinim i disa faktorëve për të ndezur spekulime masive dhe kur bëhet fjalë për presidentin e Shteteve të Bashkuara, gjithçka amplifikohet edhe më shumë.
Çfarë e ndezi “alumin” për vdekjen e Trump? Në qendër të gjithë kësaj vale lajmesh të rreme ishin:
Mungesa e Trump në disa evente të rëndësishme publike; Një intervistë e paqartë e JD Vance, zëvendëspresidentit, e cila u interpretua si një përgatitje për të marrë detyrën; Një mavijosje në dorën e Trump, e cila u komentua gjerësisht në internet;
Dhe, si gjithmonë, teoritë konspirative rreth një episodi të serialit “The Simpsons”, që dikur e kishte “parashikuar” vdekjen e tij.
Madje, edhe një detaj i çuditshëm: rritja e porosive të picave pranë Pentagonit, që për disa është tregues i “diçkaje të madhe” që po ndodh në prapaskenë.
Çfarë tha JD Vance dhe pse u keqinterpretua?
Në një intervistë për USA Today, JD Vance u shpreh: “Presidenti është në shëndet të jashtëzakonshëm… Dhe nëse, Zoti na ruajt, do të ndodhte një tragjedi, nuk mund të mendoj për një trajnim më të mirë se ai që kam marrë në këto 200 ditë.”
Për shumë përdorues të rrjeteve sociale, kjo fjali mjaftoi për të ndezur thashethemet, pa marrë parasysh kontekstin e plotë apo tonin e përgjithshëm të intervistës.
Çfarë ndodhi me mavijosjen në dorë?
Pas një vizite me presidentin francez Macron, një foto e dorës së Trump me mavijosje bëri xhiron e rrjetit. Shtëpia e Bardhë sqaroi se presidenti kishte një “gjendje beninje” të quajtur pamjaftueshmëri kronike venoze, dhe se mavijosja lidhej me shtrëngimet e shpeshta të duarve, të zakonshme për një figurë publike.
“Profecitë” e Simpsonëve dhe… picat
Seriali i njohur “The Simpsons” është bërë sinonim me “parashikime” satirike.
Episodi që dramatizonte vdekjen e Trump ka rifituar popullaritet, duke kontribuar në spekulime.
Ndërkohë, teoricienët e konspiracionit janë kapur pas “matësit të picave” një ide që daton që nga Lufta e Ftohtë, sipas së cilës rritja e papritur e porosive të picave pranë qendrave ushtarake mund të sinjalizojë një krizë të brendshme.