FOTO/ "Porche" me 200 km/orë/ Ky është 32-vjeçari që aksidentoi për vdekje adoleshentin në Vlorë!
Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 16:29
Aktualitet
Personi që shihni në foto është 32-vjeçari me Porche që aksidentoi për vdekje adoleshentin mbrëmjen e 28 tetorit.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 01:30, kur një automjet tip Porsche ka goditur dhe më pas ka tërhequr motorin me të cilin po lëvizte viktima për disa metra. Si pasojë e plagëve të rënda, Shametaj ka humbur jetën në vend.
Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë “arrest në burg” për 32-vjeçarin Hajri Bajramaj që shkaktoi aksidentin e rëndë me humbjen e jetës së 17-vjeçarit.