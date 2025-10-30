LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ndodh për herë të parë, Rama dhe Meloni në 13 nëntor mbledhje të përbashkët me kabinetet qeverisëse

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 16:21
Politikë

Ndodh për herë të parë, Rama dhe Meloni në 13

Për herë të parë qeveria shqiptare dhe ajo italiane do të zhvillojnë një mbledhje të përbashkët. 

Informacionet bëjnë me dije se mbledhja e qeverisë së Edi Ramës dhe Giorgia Meloni do të mbahet më 13 nëntor.

Një ditë më parë qeveria shqiptare miratoi në parim një marrëveshje për bashkëpunim strategjik me qeverinë italiane, në të paktën 10 fusha që nga shëndetësia, energjia e Mjedisi deri te industria e sigurisë apo rritja inteligjente.

Kjo marrëveshje do të jetë ajo që pritet të nënshkruhet mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes së tij italiane Giorgia Meloni.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion