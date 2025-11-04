New York Times: Këshilltarët e Trumpit u paguan mbi 1.6 milion dollarë nga opozita shqiptare
Një ditë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi shifrat zyrtare të shpenzimeve të fushatës, ku kryesonte Partia Demokratike.
Drejtuesi i fushatës së PD, Chris LaCivita, ka marrë për konsulencën e tij 139 milionë e 111 e 686 lekë ose rreth 1.4 milionë euro, të shpërndara në katër pagesa gjatë vitit, ndërsa lidhur me këto shifra, ka shkruar edhe prestigjozja The New York Times.
Artikulli i plotë i The New York Times:
Konsulentët që punuan në fushatat presidenciale të Donald J. Trump-it morën më shumë se 1.6 milion dollarë për të këshilluar një parti opozitare shqiptare mbi strategjinë e saj për zgjedhjet parlamentare të majit, sipas një raporti financiar të dorëzuar të hënën.
Në raportin, i dorëzuar Komisionit të Zgjedhjeve të Shqipërisë, Partia Demokratike e Shqipërisë zbuloi pagesa që arrijnë ekuivalentin e mbi 1.62 milion dollarë për firmën konsulente të Chris LaCivita-s, i cili ndihmoi në menaxhimin e fushatës së Trump-it në 2024, dhe pothuajse 65,000 dollarë për sondazhe nga firma e Tony Fabrizio-s, i cili ka këshilluar operacionin politik të Trump-it.
Partia Demokratike e Shqipërisë humbi rëndë në zgjedhjet e majit, pavarësisht përpjekjeve të LaCivita-s dhe Paul Manafort-it, i cili për një kohë të shkurtër drejtoi fushatën e Trump-it në 2016, për të pozicionuar liderin e partisë, ish-Presidentin Sali Berisha, si një figurë të ngjashme me Trump-in.
Pagesat, të cilat ishin të listuara në monedhën shqiptare, u kryen gjatë një periudhe më pak se katër muaj, duke filluar nga mesi i shkurtit dhe duke përfunduar në fund të majit, sipas raportit.
LaCivita punoi si pjesë e një ekipi në Shqipëri së bashku me Fabrizio-n dhe Manafort-in. Ky bashkëpunim ngre mundësinë që firma e LaCivita-s, Advancing Strategies, mund të ketë nënkontraktuar me Fabrizio-n dhe Manafort-in, një strukturë e zakonshme për konsulentët e fushatave. Ata kanë ofruar shërbimet e tyre si një ekip për fushata të tjera ndërkombëtare që nga fitorja e Trump-it në vjeshtën e kaluar.
Konsulentët politikë amerikanë që fitojnë zgjedhjet presidenciale në SHBA shpesh janë shumë të kërkuar në mbarë botën, dhe nuk është e pazakontë që ata të përfitojnë pagesa të majme nga fushatat e huaja.
LaCivita, i cili udhëtoi disa herë në Shqipëri gjatë fushatës për të promovuar Berishën, refuzoi të komentonte. Manafort dhe Fabrizio nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.
LaCivita dhe Manafort paraqitën Berishën si viktimë të një gjuetie shtrigash të orkestruar nga rivalët e brendshëm dhe demokratët, përfshirë miliarderin George Soros, dhe administrata e ish-Presidentit Joseph R. Biden Jr.
Berisha po përballet me akuza për korrupsion në Shqipëri në lidhje me një marrëveshje pronësie, dhe në 2021 ai u sanksionua nga administrata Biden për “korrupsion të konsiderueshëm”, sipas një deklarate të ish-Sekretarit të Shtetit Antony Blinken. Ai e akuzoi Berishën për keqpërdorim të fondeve publike dhe për përdorimin e pushtetit për të pasuruar aleatët dhe familjen e tij.
Pas humbjes së partisë së Berishës kundër Partisë Socialiste në pushtet të Kryeministrit Edi Rama, LaCivita forcoi pretendimet e Berishës se zgjedhjet ishin të manipuluara. Një rinumërim i kërkuar nga partia e Berishës nuk mbështeti këto pretendime.