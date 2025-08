Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Sot, më 4 gusht, tregu valutor shqiptar shënon lëvizje të lehta në vlerat e monedhave kryesore ndërkombëtare.

• Dollari amerikan blihet me 83 lekë dhe shitet me 84.5 lekë.

• Euro blihet me 96.3 lekë dhe shitet me 97.5 lekë.

• Franga zvicerane blihet me 102.8 lekë dhe shitet me 104 lekë.

• Paundi britanik blihet me 110 lekë dhe shitet me 111.7 lekë.

Tregu vazhdon të ndikohet nga faktorë të jashtëm dhe fluktuacione të kërkesës së brendshme për valutë, ndërsa ekspertët sugjerojnë monitorim të kujdesshëm për këmbimet me shumicë.