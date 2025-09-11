EMRAT/ Goditet rrjeti i kontrabandës së njerëzve drejt SHBA-ve! Pranga 3 persona
Një rrjet i organizuar për kontrabandimin e qenieve njerëzore është goditur pas hetimeve disamujore, në një operacion të koduar “Rrjeti”, i koordinuar nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese amerikane dhe Prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Tre persona janë arrestuar, të identifikuar si Cerkez Nikoci, Hazir Maçi dhe Ardjan Pirani dyshuar për dërgimin e shtetasve shqiptarë drejt Kanadasë, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera, duke përdorur dokumente udhëtimi të falsifikuara. Hetimet kanë zbuluar se i dyshuari kryesor merrte shuma prej 20 deri në 35 mijë dollarë për person, ndërsa rrjeti i tij vepronte përmes një zinxhiri të ndërlikuar që kalonte përmes vendeve të BE-së, ishujve Karaibe dhe më pas drejt Amerikës.
Njoftimi i policisë:
Goditet një rrjet kontrabande qeniesh njerëzore. Operacioni policor i koduar "Rrjeti", nga Policia e Shtetit, agjencitë ligjzbatuese amerikane pranë Ambasadës së ShBA në Tiranë dhe Prokuroria e Tiranës. Arrestohen 3 shtetas të dyshuar të përfshirë në një rrjet kontrabande qeniesh njerëzore, e njohur ndryshe si dhënie ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, shtetasve shqiptarë, drejt Kanadasë, Shteteve të Bashkuara etj.
Njësia e Shërbimeve Hetimore, e cila punon së bashku me Agjencinë Federale Amerikane DSS/OCIU me prezencë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara, Tiranë, në bashkëpunim të ngushtë me Forcën e Posaçme Operacionale dhe Prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, ka kryer arrestimin e shtetasve Cerkez Nikoci, Hazir Maçi dhe Ardjan Pirani.
Hetimet disamujore kanë zbuluar se i dyshuari kryesor, shtetasi H. M., në bashkëpunim me shtetas të tjerë, nëpërmjet sigurimit të dokumenteve të udhëtimit të falsifikuara, ka kontrabanduar disa shtetas shqiptarë, nga Shqipëria drejt disa vendeve të BE, prej andej në vende të ishujve Karaibe dhe më pas në shtete të tjera, me qëllim final premtimin dhe dërgimin e tyre në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, dyshohet se i dyshuari kryesor, shtetasi H. M., me precedent të mëparshëm në këtë aktivitet kriminal, merrte shuma nga 20 deri në 35 mijë dollarë, me premtimin e dërgimit të tyre në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Gjatë hetimeve dhe pas arrestimit, të dyshuarve iu janë sekuestruar shuma të mëdha parash cash, dokumente të ndryshme udhëtimi false, si dhe sende dhe prova të tjera në interes të hetimit.
Policia e Shtetit gjen dhe një herë rastin të falënderojë Prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, partnerët ligjzbatues amerikanë DSS/OCIU këtu në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara, Tiranë, të cilët kanë koordinuar dhe bashkërenduar ngushtë punën me agjencitë e tyre homologe në Republikën e Kosovës dhe Republikën Domenikane, por dhe me partnerë të tjerë ligjzbatues në Policinë e Kosovës, Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë dhe Itali.
Hetimet vazhdojnë për dokumentimin e mëtejshëm të këtij aktiviteti kriminal dhe identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar.