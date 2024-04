Emrat/ Sherr mes shqiptarësh në Maltë, dy vëllezërit dhe shoku i tyre bëjnë për spital të riun

Tre shqiptarë janë liruar përkohësisht nga paraburgimi në Maltë, pasi u përballen me akuzat për plagosjen e një personi gjatë një sherri në Marsascala.

Nëshet fjalë për vëllezërit shqiptarë Edison Lamaj, 42 vjeç dhe Saimir Lamaj, 41 vjeç dhe një burrë i tretë, Artur Muskaj, 38 vjeç, punëtorë ndërtimi, gjithashtu shqiptar, u dërguan në paraburgim, të akuzuar për plagosjen e rëndë të një shqiptari tjetër.

Incidenti ndodhi në Triq is-Sajjieda në Marsascala, lokaliteti ku banojnë të tre burrat, si dhe viktima, të dielën e Pashkëve. Viktima kishte paraqitur një raport policor në stacionin e policisë Marsascala, duke u thënë oficerëve se tre të akuzuarit, si dhe një burrë tjetër, ishin përfshirë në një përleshje fizike me të. Burri u dërgua më pas në Spitalin Mater Dei me ambulancë, ku u vërtetua se kishte lëndime të rënda. Në bazë të një urdhër-arresti, vëllezërit Lamaj u arrestuan më vonë atë mbrëmje.

Muskaj kishte shkuar vullnetarisht në komisariat të hënën në mbrëmje. Të tre deklarohen të pafajshëm për akuzat. Duke ngritur një çështje për lirimin me kusht, avokati Ëilfrid Buttigieg tha se ndërsa është e vërtetë që të akuzuarit janë shqiptarë, vëllezërit Lamaj kishin lidhje të forta me Maltën, pasi kishin jetuar në vend për pesë vjet dhe kishin marrë me qira një banesë me dy të afërm të tjerë kësaj radhe. Ata janë gjithashtu të dy me leje qëndrimi dhe kanë punë të qëndrueshme në industrinë e ndërtimit.

“Fakti që ata janë një njësi familjare prej katër anëtarësh që jetojnë së bashku në një vend të huaj tregon se ata janë këtu përgjithmonë, jo si individë që mund të jetojnë vetëm pa lidhje emocionale,” tha ai, duke i siguruar gjykatës se të akuzuarit nuk kishte frikë për arratisje.

Incidenti ishte një ngjarje e vetme pasi të gjithë burrat kanë precedentë të pastër penalë, tha ai. Gjithashtu, avokati Jacob Magri tha se tashmë ka pasur disa diskutime me viktimën e pretenduar, i cili është shprehur se është i hapur për t’i falur të akuzuarit për atë që ka ndodhur dhe me gjasë nuk ka ndërmend të dëshmojë gjatë procedurës.

Megjithatë, pasi kishte dorëzuar vetë raportin e policisë, versioni i viktimës për ngjarjet ishte ruajtur tashmë në provat e policisë dhe nëse dëshmia e tij kishte ndonjë ndryshim nga deklarata e tij origjinale, ai do të duhej të mbante përgjegjësi për këtë.

Duke folur për Muskajn, avokatja Françeska Zarb tha se të njëjtat rrethana vlejnë edhe për të akuzuarin, i cili prej pesë vitesh jeton në Maltë dhe punon rregullisht, së bashku me gruan e tij e cila është shtatzënë dhe do të lindë. Prokuroria tha se po kundërshtonte “si një formalitet” pasi ekziston ende frika e manipulimit të provave nëse viktima e supozuar zgjedh të dëshmojë dhe se burri duhet të ketë garanci për të qenë në gjendje të dëshmojë me lehtësi.

Pas dëgjimit të parashtresave, Magjistrati Gatt vendosi në favor të lirimit me kusht për të tre burrat kundrejt një depozite prej 1,000 € dhe një garancie personale prej 3,000 €. Ata gjithashtu u urdhëruan të nënshkruanin librin e dorëzanisë në stacionin e policisë Marsascala tre herë në javë dhe të qëndronin brenda në mes të orës 21:00 dhe 5:30 të mëngjesit. Në favor të viktimës është lëshuar edhe urdhër mbrojtje.