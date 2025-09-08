EMRAT/ Plagosën rëndë dy persona gjatë një konflikti për motive të dobëta, arrestohen të rinjtë në Durrës
Dy shtetas të identifikuar si Rodriko Elezi dhe Aldo Dubraku janë arrestuar nga Policia e Durrësit pasi plagosën rëndë dy persona gjatë një konflikti për motive të dobëta.
Aktualisht shtetasit M. D. dhe A. E. janë në spital, në kujdesin e mjekëve. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
Njoftim i Policisë: Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasit:
R. E., 22 vjeç, banues në Durrës, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”;
A. D., 23 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”. Ditën e djeshme, në lagjen nr. 15, Spitallë, janë konfliktuar me njëri-tjetrin, shtetasit M. D., 47 vjeç dhe A. D., 23 vjeç (babë e bir) me shtetasit A. E., 46 vjeç dhe R. E., 22 vjeç (babë e bir).
Nga hetimet dyshohet se gjatë konfliktit, shtetasi R. E. ka goditur me thikë shtetasin M. D., ndërsa shtetasi A. D. ka goditur me grushte shtetasin A. E., duke i shkaktuar dëmtime në fytyrë. Shtetasi M. D. dhe A. E. janë në spital, në kujdesin e mjekëve.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, për veprime të mëtejshme.