Si të shihni se kush ju ka hequr në Instagram me ChatGPT! Ja disa nga hapat që duhet të ndiqni
Kush të hoqi nga Instagram dhe ti as nuk e vure re. Një përdorues i TikTok u bë viral duke zbuluar një truk tepër të thjeshtë për ta zbuluar pa asnjë aplikacion, pa dhënë fjalëkalimin tënd dhe pa kërkime të pafundme. E tëra çfarë duhej ishte… ChatGPT. Ndërsa shumica e njerëzve përdorin aplikacione të dyshimta të palëve të treta që kërkojnë akses në profilin e tyre dhe ekspozojnë të dhëna personale, ajo gjeti mënyrën më të sigurt dhe më të zgjuar për të zbuluar se cilat llogari e kishin hequr nga ndjekja dhe vetëm brenda pak minutash.
Nëse mendoni se keni nevojë për njohuri të veçanta ose ndonjë lloj truku, gaboheni. Me mjetet që ofron Instagram dhe pak ndihmë nga inteligjenca artificiale, mund të keni një pamje të qartë se kush ju ndjek dhe kush jo dhe mund të habiteni nga emrat. Jules Antoinette (@libvoriann) ndau një video në Instagram me mbishkrimin: “Meqenëse Instagram nuk dëshiron të na japë një aplikacion për të hequr dorë nga ndjekja, ChatGPT gjeti një mënyrë.”
Videoja ka tejkaluar 100,000 shikime dhe metoda nuk kërkon ndonjë aplikacion të jashtëm, kështu që nuk ka rrezik për llogarinë tuaj.
Hapat:
Ju hyni në Qendrën e Llogarive nga menyja me tre rreshta në pjesën e sipërme djathtas.
Zgjidhni “Informacioni dhe të drejtat tuaja” .
Klikoni “Eksportoni informacionin tuaj” .
Ti zgjedh “Personalizo informacionin” dhe shenjo vetëm “Ndjekësit dhe të ndjekurit”.
Kur eksportimi të përfundojë, do të merrni një njoftim dhe do ta shkarkoni skedarin.
E ngarkon në ChatGPT me kërkesën: “Më trego kush nuk më ndjek përsëri me lidhjen e profilit të tij.”
Dhe… kaq është! ChatGPT të tregon se kush nuk po të ndjek, pa asnjë shkelje sigurie.