EMRAT/ Kush janë kandidatët që kanë aplikuar për Avokatin e Popullit

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 21:15
Aktualitet

EMRAT/ Kush janë kandidatët që kanë aplikuar për Avokatin e Popullit

Katër kandidatura janë paraqitur deri më tani për Avokatin e Populli.

Mësohet se avokatët që kanë aplikuar deri më tani janë Genta Bungo, Saimir Vishaj, Shkëlqim Sulo dhe Ismail Tafani. Bungo ka shërbyer si Kryetare e “vettingut”, KPK-së. Gjithashtu në garë është edhe avokati Vishaj, por siç mësohet, dosja e tij e aplikimit ka paraprakisht mangësi në dokumentacion.

Ndërsa, Sulo ka përfaqësuar PDIU-në në KQZ dhe Ismail Tafani, pedagog i drejtësisë. Sakaq, emra të tjerë do të priten edhe një javë, e më pas do të dëgjohen platformat e tyre pranë Komisionit të Ligjeve.

 

 

