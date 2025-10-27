Një tërmet i fuqishëm godet Turqinë, ja sa ballë ishte dhe ku ndodhej epiqendra
Një tërmet shumë i fortë ka goditur Turqinë mbrëmjen e sotme (27 tetor).
Forca e lëkundjeve raportohet se ishte 6 ballë i Shkallës Rihter.Sipas Qendrës Sizmologjike Euro-Mesdhetare, tërmeti ndodhi në provincën Balikesir.
Madje është ndjerë në afërsi të Stambollit, pasi lëkundjet u ndjenë edhe ne zonën urbane dhe ishin shumë të fuqishme.
Nuk ka ende të dhëna për dëme në njerëz dhe materiale, por paniku mes qytetarëve ka qenë i madh.