Ish-futbollisti i Barcelonës bëhet predikues pas lirimit nga burgu! Alves: Bëra një marrëveshje me Zotin!
Dikur i nderuar si një nga mbrojtësit e djathtë më të mirë në histori te Barcelona dhe Brazili, profili i tij tani është shumë më i errët.
Ish-futbollisti Dani Alves nuk u dënua përfundimisht në rastin e përdhunimit të një vajze 23-vjeçare në Barcelonë, për shkak të mungesës së provave të mjaftueshme, dhe disa muaj më parë ai u lirua më në fund nga burgu pas 14 muajsh.
Tani, të paktën siç e tregon në rrjetet sociale, jeton një jetë të ndryshme, më të qetë se ajo që jetoi në vitet e fundit të karrierës së tij në futboll, kur shijonte veçanërisht jetën e natës.
Në fakt, në videot që u përhapën në internet, braziliani u shfaq duke mbajtur një fjalim si predikues në një kishë në Spanjë dhe duke folur për mënyrën se si e ripërcaktoi marrëdhënien e tij me Zotin.
“Duhet të kemi besim, vëllezërit e mi, unë jam prova e kësaj. Sepse atë që Zoti premton, e përmbush. Në trazira, në stuhi, gjithmonë ka një lajmëtar të Zotit”.
Dhe ky lajmëtar, në momentin më të keq të jetës sime, më mori në krahë, më çoi në Kishë, në rrugën e drejtë, dhe sot jam në këtë rrugë falë tij. Bëra një marrëveshje me Zotin”, tha ai në mënyrë karakteristike.
