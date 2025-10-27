LEXO PA REKLAMA!

Ish-futbollisti i Barcelonës bëhet predikues pas lirimit nga burgu! Alves: Bëra një marrëveshje me Zotin!

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 21:09
Ish-futbollisti i Barcelonës bëhet predikues pas lirimit nga burgu!

Dikur i nderuar si një nga mbrojtësit e djathtë më të mirë në histori te Barcelona dhe Brazili, profili i tij tani është shumë më i errët.

Ish-futbollisti Dani Alves nuk u dënua përfundimisht në rastin e përdhunimit të një vajze 23-vjeçare në Barcelonë, për shkak të mungesës së provave të mjaftueshme, dhe disa muaj më parë ai u lirua më në fund nga burgu pas 14 muajsh.

Tani, të paktën siç e tregon në rrjetet sociale, jeton një jetë të ndryshme, më të qetë se ajo që jetoi në vitet e fundit të karrierës së tij në futboll, kur shijonte veçanërisht jetën e natës.

Në fakt, në videot që u përhapën në internet, braziliani u shfaq duke mbajtur një fjalim si predikues në një kishë në Spanjë dhe duke folur për mënyrën se si e ripërcaktoi marrëdhënien e tij me Zotin.

“Duhet të kemi besim, vëllezërit e mi, unë jam prova e kësaj. Sepse atë që Zoti premton, e përmbush. Në trazira, në stuhi, gjithmonë ka një lajmëtar të Zotit”.

Dhe ky lajmëtar, në momentin më të keq të jetës sime, më mori në krahë, më çoi në Kishë, në rrugën e drejtë, dhe sot jam në këtë rrugë falë tij. Bëra një marrëveshje me Zotin”, tha ai në mënyrë karakteristike.

 


