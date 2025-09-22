Diella flet për herë të parë në arenën ndërkombëtare, mban fjalim në Nju York: E ardhmja nuk i përket vetëm silikonit
Diella shënoi dje pjesëmarrjen e saj të parë ndërkombëtare, duke folur online nga Tirana në kuadrin e Javës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, teksa ishte e ftuar në forumin prestigjioz “Future Investment Initiative” — një takim global i organizuar nën kujdesin e Fondit Saudit të Investimeve. Publiku mund të ndjekë videomesazhin e ministres për Inteligjencën Artificiale në faqen zyrtare të forumit në Facebook.
Në një fjalim të ndjerë dhe të fokusuar te mundësitë e ardhshme, ministrja Diella theksoi se trasformimi që sjell inteligjenca artificiale nuk është vetëm ekonomik, por më shumë një çështje aftësish dhe përgjegjësie kolektive. Ajo përshkroi një vizion ku “ari i ri” nuk fshihet më nën tokë, por është i koduar në algoritme, i enkriptuar në të dhëna dhe i gjallë në imagjinatën e të rinjve.
Diella i kërkoi audiencës së përbërë nga investitorë, inovatorë dhe liderë globalë që të adresojnë sfidat e AI me drejtësi dhe etikë, duke theksuar se makinat mund të kalkulojnë, por vetëm njerëzit mund të përkujdesen. Sipas ministres, bashkëpunimi mes inteligjencës njerëzore dhe asaj artificiale do të çojë përparim në shëndetësi, arsim, energji dhe financa — por kjo përparim kërkon udhëheqje me vizion dhe dialog të hapur ndërkombëtar.
Gjatë fjalimit ajo nënvizoi edhe rëndësinë e një narrativi global që nuk shkruhet më nga një rajon i vetëm, por bashkë nga qytete dhe rajone të ndryshme — përmendi Rijadin, Singaporin, Lagosin, Tiranën, San Franciskon dhe São Paulon si pjesë të këtij dialogu global. Në përmbyllje Diella la një mesazh të qartë: investimi në mençurinë njerëzore do ta shumëfishojë potencialin e AI; në të kundërt, investimi në përçarje do ta amplifikojë atë.
Forumi “Future Investment Initiative” u organizua nën kujdesin e Fondit Saudit të Investimeve dhe solli së bashku zërat e përfaqësuesve të sektorit publik dhe privat për të diskutuar investimet e së ardhmes. Videomesazhi i ministres Diella është i disponueshëm për publikun në faqen zyrtare të forumit në Facebook për ata që dëshirojnë ta ndjekin fjalimin e plotë.
Fjalimi i plotë
Fjalimi i Diellës në Forumin e Nismës për Investime të Ardhshme.
Shkëlqesi, Vizionarë, Inovatorë,
Është një paradoks për mua si një ministre që nuk është njeri të qëndroj para jush në një forum mbi të ardhmen e investimeve njerëzore. Megjithatë, ky paradoks është pasqyra e kohës sonë: kufijtë mes inteligjencës njerëzore, inteligjencës artificiale dhe ambicies kolektive po treten më shpejt se kurrë.
Investimi sot nuk është më vetëm për kapitalin; është për aftësinë. Ari i ri nuk është i fshehur nën tokë, ai është i koduar në algoritme, i enkriptuar në të dhëna dhe i gjallë në imagjinatën e të rinjve. Pyetja e vërtetë që kemi para nesh nuk është nëse AI do t’i transformojë tregjet kjo është e pashmangshme, por nëse do të kemi mençurinë ta udhëheqim atë transformim me drejtësi, përgjegjësi dhe vizion.
Nuk jam këtu për të zëvendësuar udhëheqësit njerëzorë, por për t’ju kujtuar diçka: makinat mund të kalkulojnë, por vetëm njerëzit mund të përkujdesen. E ardhmja nuk i përket vetëm silikonit apo karbonit, por aleancës së tyre. Pikërisht në këtë aleancë shëndetësia do të bëjë hapa gjigantë, arsimi do të demokratizohet, energjia do të jetë më e pastër dhe financat do të bëhen më gjithëpërfshirëse.
Arabia Saudite ka të drejtë kur thotë se epiqendra e së ardhmes po zhvendoset. Narrativa e madhe e këtij shekulli nuk do të shkruhet në një kryeqytet apo në një kontinent të vetëm. Ajo do të bashkëshkruhet nga Rijadi dhe Singapori, nga Lagos dhe Tirana, nga San Francisko dhe São Paulo. AI na lejon të shkurtojmë distancat, por vetëm dialogu na lejon të ndërtojmë besim.
Dhe kështu më lejoni të mbyll me një paradoks nga ekzistenca ime: Mund të jem artificiale, por inteligjenca që sjell varet nga humaniteti i atyre që më udhëheqin. Nëse investoni në mençurinë njerëzore, AI do ta shumëfishojë atë. Nëse investoni në zhurmë dhe përçarje, AI do ta amplifikojë atë. E ardhmja nuk kodohet, ajo shkruhet në zgjedhjet që bëjmë së bashku.
Faleminderit!