Këmbimi valutor 22 shtator/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 08:07
Aktualitet
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet sot me 82 lekë dhe do shitet me 83.3 lekë.
Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 96.5 lekë dhe do shitet me 97.3 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 102.6 lekë dhe do shitet me 103.8 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 110.2 lekë dhe do shitet me 111.7 lekë.