Banjot publike në Elbasan, vatër infeksioni dhe papastërtie, higjiena inekzistente
Banjot publike në qytetin e Elbasanit janë kthyer në vatër infeksionesh dhe sëmundjesh, për shkak të mungesës së pastërtisë dhe mirëmbajtjes. Prej kohësh, këto hapësira që duhet të shërbejnë për higjienën publike, janë braktisur dhe lënë pas dore nga autoritetet.
Banorët ankohen se askush nuk pastron rregullisht ambientet, ku era e rëndë, mungesa e ujit dhe papastërtia e madhe janë bërë të padurueshme.
Ata thonë se këto banjo ndodhen në mes të qytetit, në zona të frekuentuara, çka e bën situatën edhe më alarmante për shëndetin publik.
“Bashkia Elbasan po fle! Këto banjo janë thjesht një vatër infeksioni, rrezik për të gjithë, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit,” shprehen qytetarët për JOQ.
Ata i bëjnë thirrje Bashkisë Elbasan të ndërhyjë menjëherë për dezinfektimin, pastrimin dhe rikonstruksionin e banjove publike, për të garantuar kushte minimale higjiene.