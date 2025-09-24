“Dukej përsëri i ndryshkur”, në Angli komentojnë mundësinë e humbur të Brojës në sfidën e Kupës
Armando Broja nuk ia doli të linte shenjë në ndeshjen e radhës që luajti si titullar me Bërnlin në Kupën e Ligës, pasi pa skuadrën e tij të mundej me shifrat 2-1 pas sfidës që nisi si titullar.
Ai shpërdori dy raste të mira në këtë ndeshje, ku trajneri Parker pranoi se qëllimi kishte qenë t’u jepeshin mundësi të tregonin veten lojtarëve që kishin qenë më pak në fushën e lojës në kampionat.
Megjithatë, bilanci për Brojën nuk ka qenë i mirë në këtë sfidë, pasi në mediat që i kushtohen klubit, si “Burnely Express”, komentet për të nuk kanë qenë pozitive.
“Dukej përsëri i ndryshkur. Ndoshta duhet të kishte bërë më mirë kur u nis i vetëm drejt portës për t’u ndalur nga portieri me këmbë”, ishte vlerësimi për paraqitjen e Brojës, të cilit i ishte vënë nota 5 nga portali në fjalë i cili i kushtohet plotësisht klubit britanik.
Sa u përket statistikave të tij në ndeshje, Broja kishte 24 herë kontakt me topin gjatë 78 minutave në fushë. Ai bëri tre gjuajtje në katërkëndor me njërën prej tyre që u bllokua nga mbrojtësit, fitoi vetëm 3 nga 9 duelet me kundërshtarët, ndërsa bëri 10 pasime të sakta në 12 tentativa.