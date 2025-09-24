Sulmi me snajper në qendrën e emigrantëve! Të vdekur dhe të plagosur, FBI: Plumbat kishin mesazhe...
FBI-ja po zhvillon hetime të thella mbi një incident të fundit, duke e trajtuar atë si një akt dhune, ka konfirmuar agjenti special i FBI-së, Joe Rothrock.
Provat e para të siguruara gjatë hetimeve sugjerojnë se fishekët e gjetur pranë sulmuesit përmbanin mesazhe me përmbajtje anti-ICE (Shërbimi i Imigracionit dhe Kontrollit të Doganave), të cilat mund të ndihmojnë për të zbuluar motive dhe lidhje të mundshme me grupe ekstremiste.
Rothrock ka theksuar se këto të dhëna janë duke u analizuar me kujdes për të përcaktuar nëse ka një lidhje mes sulmit dhe agjendave radikale, duke shtuar kështu kompleksitetin e hetimit.
Ky informacion mund të ofrojë një pasqyrë më të thellë mbi arsyet dhe qëllimet e sulmuesit, duke mundësuar një hetim më të detajuar dhe të drejtë.