Fëmija i përdhunimit u prezantua si vëlla: Sekreti ‘i turpshëm’ i kinemasë italiane që…
Në historinë e kinemasë europiane ka yje që shkëlqejnë në ekran dhe pastaj zhduken sapo fiket projektori. Claudia Cardinale nuk ishte e tillë. Ajo me zë të ngrohtë e sy shprehës, jo vetëm u bë ikonë e filmave të viteve gjashtëdhjetë, por mbajti për vite një të vërtetë të rëndë familjare, që sot e lexojmë si fenomen shoqëror: një shtatzëni nga përdhunimi, një djalë i lindur në fshehtësi, një sistem kinemaje e morali publik që e detyroi ta prezantonte si vëlla. Si shumë gra të kohës, ajo zgjodhi të mbijetonte brenda rregullave mizore të famës, por jo të heshtte përgjithmonë.
Sekreti që e përndoqi
Cardinale u lind në Tunis më 1938 në një familje me prejardhje siciliane. Pasi fitoi konkursin “Vajza më e bukur italiane në Tunizi”, u pikas nga producenti italian Franco Cristaldi dhe nënshkroi kontratat e para që do ta dërgonin në Romë.
Por përpara se të niste ngjitja, jeta e saj u thye: sipas rrëfimit të vetë aktores, ajo u dhunua nga një burrë më i madh në Tunizi. Shtatzëninë e fshehën dhe me organizimin e Cristaldit, Cardinale udhëtoi në Londër ku solli në jetë djalin, Patrick, në vitin 1958. Për të mbrojtur karrierën, djalin e paraqitën për vite me radhë si “vëlla i vogël”, ndërsa u rrit nga prindërit e aktores, të cilët u zhvendosën në Romë. Kjo ishte një marrëveshje e heshtur mes industrisë dhe familjes, tipike për Italinë e kohës, kur një lindje jashtë martese i kushtonte fundin një aktoreje të re.
Në 1967 sekreti u zbulua. Mediat italiane nisën të shkruanin për “vëllanë” që në të vërtetë ishte djali i saj dhe Cardinale pranoi publikisht të vërtetën në intervista të bujshme të atyre viteve. Një foto e njohur e agjencive tregon yllin në vilën pranë Romës me Patrick-un tetëvjeçar, moment kur ajo shprehet se duhet t’i shpjegojë djalit kush ishte në të vërtetë. Kjo pamje u bë simbol i një rrëfimi që po dilte në dritë.
Roli i Cristaldit ishte vendimtar: ai këshilloi fshehjen, organizoi lindjen në Londër dhe për vite, menaxhoi rreptë imazhin e saj. Biografitë dhe burime të shumta europiane shtojnë se më pas ai birësoi zyrtarisht Patrick-un, duke i dhënë mbiemrin e vet, çka e mbylli ligjërisht rrethin familjar të “sekretit”.
Nga trauma te triumfi: jeta, dashuritë, suksesi
Edhe pse zëri i saj në filmat e parë u dublua, sepse fliste frëngjisht e dialekt sicilian, karriera shpërtheu në 1963 me dy tituj që e bënë të pavdekshme: “8½” i Fellinit dhe “Il Gattopardo” i Viscontit, ku partnerët ishin Marcello Mastroianni, Burt Lancaster dhe Alain Delon. Pak vite më vonë erdhi “Once Upon a Time in the West” e Sergio Leone-s, ku Cardinale mbajti mbi supe një nga rolet femërore më të fuqishme të kinemasë italiane dhe botërore.
Marrëdhënia me Cristaldin, njëkohësisht producent dhe bashkëjetues, ishte kontrolluese dhe e vështirë. Pas ndarjes në mesin e viteve ’70, ai ndikoi që industria ta linte mënjanë, por Claudia u rimëkëmb me teatër dhe filma europianë, falë edhe mbështetjes së regjisorëve si Franco Zeffirelli. Ky itinerar, sa profesional aq edhe personal, tregon sa e brishtë dhe e ashpër ishte jeta e një dive në një sistem që i kërkonte të ishte e përsosur dhe e heshtur.
Në planin privat, Cardinale krijoi një lidhje të qëndrueshme me regjisorin Pasquale Squitieri. Prej kësaj dashurie lindi vajza e saj, Claudia, në vitin 1979. Edhe ky kapitull e gjeti aktoren më të lirë dhe më vendimtare për fatin e vet, larg hijes së vjetër të Cristaldit.
Më vonë, ylli e përdori famën për kauza. Në vitin 2000 ajo u bë Ambasadore e Vullnetit të Mirë e UNESCO-s për të drejtat e grave, një kthesë domethënëse për dikë që kishte mbartur në heshtje pasojat e dhunës dhe stigmës. Ky rol i dha Cardinales një dimension publik më të gjerë se kinemaja, me një zë të artikuluar për dinjitetin dhe lirinë e grave.
Claudia Cardinale u nda nga jeta në 23 shtator 2025, në Nemours të Francës, e rrethuar nga fëmijët. Lajmi u shoqërua me homazhe të shumta, por mbi të gjitha me një rikthim te rrëfimi që ajo pati kurajo të bëjë publik: se suksesi nuk e shlyen dhunën, por mund ta shndërrojë dëshminë në forcë.
Rasti i Cardinales është pasqyrë e një epoke ku industria e argëtimit, shtypi dhe morali publik i kërkonin një gruaje të sakrifikonte identitetin e saj si nënë për t’u pranuar si yll. Fshehja e fëmijës, rritja e tij nga gjyshërit, adoptimi i mëvonshëm, rrëfimi publik vetëm kur sistemi nuk mund të mbante më peshën e sekretit. Të gjitha këto elemente përbëjnë një fenomen shoqëror që sot e lexojmë me një fjalë të vetme: stigma. Dhe fakti që Cardinale e ktheu atë plagë në gumëzhimë të fuqishme arti e aktivizmi, është arsyeja pse e quajmë ikonë deri më sot.