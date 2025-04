Apeli i GJKKO merr vendimin, lë në burg pa afat kryebashkiakun Erion Veliaj

Apeli i GJKKO-së ka lënë në burg kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.

Vendimi eshte shpallur diten e sotme, pas seances maratone e cila ka nisur tri dite me pare.

Ne seancen e dites se pare, ishte SPAK qe deklaroi se ka prova te reja per kryebashkiakun duke i paraqitur ato.

Me pas avokatet kerkuan kohe per tu njohur me provat dhe paraqiten diten e djeshme ne seancen e dyte kundershtimet e tyre.

Gjykata mori kohe per te konsultar qendrimet e paleve dhe per te marre me pas nje vendim te cilin e ka shpallur diten e sotme.

Erion Veliaj akuzoi dje prokurorine se ka vene cimka duke pergjuar bisedat e tij me njerezit e afert, me djalin dhe familjaret e tjere te tij.

Me vendimin e dites se sotme, Apeli ka vendosur edhe masen arrest shtepie per biznesmenin Elman Abule.

Pas ketij vendimi, rruga ligjore qe u mbetet avokateve te Veliajt eshte rekursi ne Gjykaten e Larte./lajmifundit.al