Si u duk eklipsi hënor nga Tirana
Keto jane pamjet e Henes mbremjen e sotme nga Tirana.
Eklipsi henor, i paralajmeruar me heret ka ndodhur ne oret e mbremjes.
Hena fillimisht ka qene e erresuar, pastaj eshte skuqur dhe pas ores 21.00 ka nisur te "dale ne drite".
Disa imazhe te fenomenit, u publikuan edhe nga kryeministri Edi Rama.
"Eklipsi i plotë dhe spektakolar i Hënës, i njohur si “Hëna e plotë e grurit” - shkruan ai ne faqen e tij zyrtare.
Me poshte, fotot e realizuara edhe nga fotografi Arian Mavriqi:
Shfaqja e henes me kete ngjyre mbremjen e sotme ka ndodhur sipas astrofizikanteve si pasoje e pozicionit te planeteve per shkak te atmosferes mbi siperfaqen e tokes qe ka bllokuar driten blu te diellit duke lejuar ne kete pozicion vetem nuancen e kuqe te ndricoje henen ne kete forme per disa ore gjate mbremjes.