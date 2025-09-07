LEXO PA REKLAMA!

Si u duk eklipsi hënor nga Tirana

Lajmifundit / 7 Shtator 2025, 21:36
Soft

Keto jane pamjet e Henes mbremjen e sotme nga Tirana.

Eklipsi henor, i paralajmeruar me heret ka ndodhur ne oret e mbremjes.

Hena fillimisht ka qene e erresuar, pastaj eshte skuqur dhe pas ores 21.00 ka nisur te "dale ne drite". 

Disa imazhe te fenomenit, u publikuan edhe nga kryeministri Edi Rama.

"Eklipsi i plotë dhe spektakolar i Hënës, i njohur si “Hëna e plotë e grurit” - shkruan ai ne faqen e tij zyrtare.

Me poshte, fotot e realizuara edhe nga fotografi Arian Mavriqi:

 

Shfaqja e henes me kete ngjyre mbremjen e sotme ka ndodhur sipas astrofizikanteve si pasoje e pozicionit te planeteve per shkak te atmosferes mbi siperfaqen e tokes qe ka bllokuar driten blu te diellit duke lejuar ne kete pozicion vetem nuancen e kuqe te ndricoje henen ne kete forme per disa ore gjate mbremjes.

