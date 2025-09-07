Ku ndodhet ura më e frikshme në botë, ja arsyeja pse është cilësuar e tillë
Një urë e varur që shtrihet 150 metra mbi Grykën e Lumit Dadong në Chongqing të Kinës, është quajtur ura e varur më e frikshme në botë për shkak të pamjes së pasigurt që ajo ofron.
Gjatë dy viteve të fundit, klipet e automjeteve të rënda të ndërtimit që kalojnë një urë të ngushtë dhe me pamje të frikshme, të varur rreth 300 metra mbi një grykë të gjerë lumi, janë bërë vazhdimisht virale në mediat sociale, duke i bërë njerëzit të pyesin veten për sigurinë e saj.
Edhe pse shtrihet në 240 metra, kjo mrekulli e tmerrshme e inxhinierisë nuk ka kulla ose bazë për mbështetje, duke u mbështetur vetëm në katër kabllo çeliku për të mbështetur automjete deri në 45 ton në peshë.
Është mjaftueshëm e gjerë sa për të kaluar vetëm një automjet, dhe pavarësisht se ka rrjeta sigurie në secilën anë, një lëvizje e gabuar mund të sjellë katastrofë. Është mjaft e vështirë për të ecur në kushte normale, por imagjinoni ta bëni këtë në një ditë veçanërisht me erë.
Për fat të mirë, ura e varur e Grykës së Lumit Dadong në Distriktin Wulong të Chongqing është një projekt i përkohshëm i projektuar për të lehtësuar ndërtimin e një pjese edhe më mbresëlënëse të infrastrukturës, Urës Shuangbao. Kur të përfundojë, do të jetë ura më e madhe me dy harqe në botë, që shtrihet mbi lumenjtë Dadonghe dhe Xiaohegou.
Por, për të ndërtuar këtë strukturë madhështore, punëtorëve u duhej një mënyrë për të arritur në malin e vogël që do të përfundonte duke mbështetur shtyllat e harkut të tij qendror. Dhe atëherë ata dolën me idenë e një ure të përkohshme të varur.
E shtrirë 240 metra përgjatë anës perëndimore të një gryke masive, e ashtuquajtura “ura e varur më e frikshme në botë” është 12 metra e gjerë, por ka vetëm një shinë të gjerë sa për të kaluar një automjet në të njëjtën kohë. Teknikisht, kjo nuk është problem, pasi përdoret vetëm nga kamionë dhe makineri ndërtimi që punojnë në Urën Shuangbao, por kjo nuk do të thotë se kalimi i saj është i lehtë.
Meqenëse ura e varur nuk ka kulla ose kabllo të pjerrëta për mbështetje shtesë, ajo nuk është më e qëndrueshme në botë, megjithëse presioni horizontal i katër kabllove të saj masive të çelikut ka bërë një punë mjaft të mirë deri më tani./tch