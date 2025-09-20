Aksident tragjik në aksin Shkodër – Hani i Hotit, vdesin babë e bir
Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 19:03
Aktualitet
Dy automjete janë përplasur pasditen e sotme, në afërsi të kryqëzimit të Koplikut, në aksin Shkodër-Han i Hotit.
Policia bën me dije se aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:20, ku automjeti me drejtues Valentin Bluda, rreth 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe është përplasur me një reklamë në rrugë.
Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i mjetit dhe babai i tij, shtetasi Nikoll Bluda, 76 vjeç, pasagjer në automjet.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.