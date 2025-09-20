LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident tragjik në aksin Shkodër – Hani i Hotit, vdesin babë e bir

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 19:03
Aktualitet

Aksident tragjik në aksin Shkodër – Hani i Hotit, vdesin

Dy automjete janë përplasur pasditen e sotme, në afërsi të kryqëzimit të Koplikut, në aksin Shkodër-Han i Hotit.

Policia bën me dije se aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:20, ku automjeti me drejtues Valentin Bluda, rreth 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe është përplasur me një reklamë në rrugë.

Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i mjetit dhe babai i tij, shtetasi Nikoll Bluda, 76 vjeç, pasagjer në automjet.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion