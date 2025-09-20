LEXO PA REKLAMA!

Stela Rustemaj: Trupi im komunikon po aq sa fjalët

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 18:47
Showbiz

Një nga artistet shpesh të përmendura, Stela Rustemaj, e cila prej 16 vitesh pikturon botën e saj të brendshme mbi kanavacë, ka shprehur mendimet e saj për revistën BORDO.

Ajo e përshkruan trupin e saj si një komunikues të fuqishëm; për të, pikturimi është jo vetëm një proces kreativ, por një akt emocional që pasqyron gjendjen e saj shpirtërore.

Stela thekson se kur mendja e saj hesht, trupi i saj merr tregimin nëpërmjet ngjyrave dhe formave. Ky proces krijues është i ushtruar nga një intuitë e thellë, ajo e cila krijon një komunikim të heshtur me kanavacën.

Stela e quan trupin e saj si bashkëkrijues, duke u fokusuar se gjatë krijimit ndonjëherë trupi flet më shumë se mendja, veçanërisht kur ajo është e zhytur plotësisht në krijimtarinë e saj.

Një aspekt interesant është raporti emocional që ajo ka me punët e saj. Sipas saj, të gjitha pikturat që ka shitur janë krijuar për këtë qëllim, përveç një pikture që ajo e mban si një thesar personal.

Kjo vepër simbolizon një periudhë delikate të jetës së saj dhe ka një lidhje shpirtërore të thellë, duke reflektuar gjendjen e saj emocionale të asaj kohe./Marrë nga BORDO

