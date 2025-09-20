LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shembet pusi në Varibop të Fierit, banorët protestojnë për mungesën e ujit! Ujësjellësi: Po punojmë për defektin

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 18:38
Soft

Shembet pusi në Varibop të Fierit, banorët protestojnë

Shembja e pusit kryesor që furnizon depon e zonës me ujë në fshatin Varibop ka lënë rreth 700 familje pa ujë. Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve Fier ka njoftuar prej 16 shtatorit se po punon për riparimin e defektit mjaft te rende ne Varibop.

Në fshatin Varibop të Fierit, rreth 700 familje janë pa ujë të pijshëm prej katër ditësh. Shkak është shembja e pusit kryesor që furnizon depon e zonës. Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve Fier ka njoftuar prej 16 shtatorit se po punon për riparimin e defektit mjaft te rende ne Varibop.


Ndërsa konfirmoi se ekipet ndodhen në terren dhe po punojnë për riparimin e pusit.

Për shkak të mungesës së ujit, paraditen e së shtunës, banorët e Varibopit protestuan dhe bllokuan për disa minuta rrugën që lidh fshatin e tyre me autostradën Levan–Tepelenë, duke kërkuar një zgjidhje të menjëhershme.

‘Kemi 4- 5 ditë që nuk kemi ujë’, tha banori.

‘Janë 5 puse ku pinë ujë Patosi ndërsa Varibop është pa ujë’, tha ai.

‘Unë të pijshëm po kërkojmë’, tha një banor tjetër.

Ndërmarrja përmes njoftimit kërkon mirëkuptimin e banorëve, duke garantuar se po bëhen përpjekje maksimale për rikthimin e furnizimit normal me ujë të pijshëm.

Sakaq, banorët po furnizohen me orare të kufizuara nga një linjë alternative e lidhur me tubacionin e Patosit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion