Alimehmeti: PD duhet të ofrojë një alternativë të qartë për qytetarët
Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD, Ilir Alimehmeti komentoi zgjedhjet e pjesshme në bashkinë e Tiranës, që pritet të zhvillohen pas shkarkimit të Erion Veliajt.
Alimehmeti shprehet se Partia Demokratike duhet të ketë një strategji afatgjatë dhe të bëhet gati për zgjedhjet vendore të vitit 2027.
‘Mendoj se ne duhet të ishim pak më gati, sepse Veliaj u arrestua në 10 shkurt dhe kishim njëfarë kohe për ta diskutuar këtë çështje. Në këtë moment që flasim, bëhet fjalë vetëm për zgjedhjen e kryetarit dhe jo të këshillit bashkiak, dhe bëhet fjalë për një periudhë 1 vit apo diçka më shumë,’ tha Alimehmeti.
Ai theksoi se ky mandat i shkurtër nuk lejon zhvillimin e planeve të mëdha për qytetin.
‘Të gjitha, buxhete, platforma, strategji janë kryer dhe nuk të jep mundësi të krijosh një plan zhvillimor të vërtetë, me përjashtim të fusësh në legjitimitet punën e ekzekutivit. Pra, mundësitë janë relativisht të vogla për të punuar 1 vit, se përndryshe nuk do kishte vendosur ligji, struktura 4 vjeçare,’ u shpreh ai.
Alimehmeti e krahasoi situatën aktuale me vitet e mëparshme.
‘Në këtë drejtim këtu, kushtet janë ndryshe nga situata e 2022-2023, kur ju përmendët emrin tim. Në këtë lloj kushtesh PD ka nevojë një qasje proaktive riorganizuese, dhe të kuptojë se gara e madhe dhe e fortë që ne kemi nevojë që të shtrohemi fort është 2027.’
Sipas tij, PD duhet të ofrojë një alternativë të qartë për qytetarët.
‘Janë 61 bashki dhe janë të gjithë këshillat bashkiak në garë dhe ne duhet t’i qasemi publikut dhe garës në një mënyrë të organizuar dhe të qartë të drejtuar drejt fitores. Jam pro një programi për njerëzit që është më i mirë, më i lirë dhe më i shpejtë, dhe me një parti që është e qartë dhe e riorganizuar dhe e ribashkuar, siç thuhet,’ – tha Alimehmeti për mediat.