Aksident në aksin Berat-Dimal/ Përplasen tre automjete, plagosen drejtuesit
Një aksident ka ndodhur në aksin nacional Berat-Dimal,në fshatin Moravë. Tre mjete janë përplasen mes njëra-tjetrës,ndërkohë që janë lënduar lehtë tre drejtuesit e tyre.
Në aksident janë përfshirë: mjeti tip Opel,me targa AA 767 TK, mjeti tip Fiat,me targa AA 966 CE dhe mjeti,tip furgon,me targa AA 815 SP.
Tre drejtuesit e mjeteve u dërguan në spitalin e Beratit,për tu ekzaminuar dhe për të marrë mjekim.Në vendngjarje kanë shkuar forca të policisë rrugore, që po kryejnë kqyrjen e vendngjarjes për të konkluduar në dinamikën e aksidentit.
Forcat e policisë pas mbërritjes në vendngjarje kanë stabilizuar në një kohë rekorsld edhe qarkullimin e mjeteve në këtë aks,që ishte për disa minuta vetëm në njërin sens kalimi.