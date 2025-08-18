LEXO PA REKLAMA!

Aksident në aksin Berat-Dimal/ Përplasen tre automjete, plagosen drejtuesit

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 16:26
Aktualitet

Aksident në aksin Berat-Dimal/ Përplasen tre automjete, plagosen

Një aksident ka ndodhur në aksin nacional Berat-Dimal,në fshatin Moravë. Tre mjete janë përplasen mes njëra-tjetrës,ndërkohë që janë lënduar lehtë tre drejtuesit e tyre.

Në aksident janë përfshirë: mjeti tip Opel,me targa AA 767 TK, mjeti tip Fiat,me targa AA 966 CE dhe mjeti,tip furgon,me targa AA 815 SP.

Tre drejtuesit e mjeteve u dërguan në spitalin e Beratit,për tu ekzaminuar dhe për të marrë mjekim.Në vendngjarje kanë shkuar forca të policisë rrugore, që po kryejnë kqyrjen e vendngjarjes për të konkluduar në dinamikën e aksidentit.

Forcat e policisë pas mbërritjes në vendngjarje kanë stabilizuar në një kohë rekorsld edhe qarkullimin e mjeteve në këtë aks,që ishte për disa minuta vetëm në njërin sens kalimi.

 

 

