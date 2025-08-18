LEXO PA REKLAMA!

Vendos gjykata: Milorad Dodik nuk është më president i Republika Sërpska

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 15:51
Kosovë&Rajon

Milorad Dodik nuk është më president i Republikës Sërpska. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjë e Hercegovinës (KQZ) për ta hequr mandatin e tij është bërë përfundimtar pas konfirmimit nga Gjykata e Bosnjë e Hercegovinës,  më 18 gusht.

Kjo e fundit e hodhi poshtë ankesën e avokatit të Dodikut ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnje dhe Hercegovinës. Ky akt juridik pason një dënim të formës së prerë që i është shqiptuar Dodikut për shkelje të ligjit zgjedhor dhe për mosrespektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar.

Në përputhje me Ligjin Zgjedhor të Bosnjë e Hercegovinës, KQZ-ja është e detyruar të shpallë zgjedhje të parakohshme për presidentin e Republikës Sërpska brenda 90 ditëve nga heqja e mandatit. Mandati i presidentit të ri do të zgjasë deri në zgjedhjet e përgjithshme të planifikuara për tetorin e vitit 2026.

Dodik më herët gjatë ditës ka paralajmëruar mbajtjen e një referendumi në Republikën Sërpska për të sfiduar autoritetet qendrore të Bosnjë e Hercegovinës. Ai ka akuzuar përfaqësuesin e lartë ndërkombëtar, Christian Schmidt, për ndërhyrje të papranueshme dhe ka kërkuar mbështetje nga Serbia dhe Rusia. Gjithashtu, ai ka paralajmëruar se do të drejtohet në Gjykatën Kushtetuese të Bosnjë e Hercegovinës dhe, nëse është e nevojshme, në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Sipas aktgjykimit përfundimtar të Gjykatës së Bosnje dhe Hercegovinës, Dodiku është dënuar sepse ka nënshkruar publikimin e ligjeve, të cilat më herët janë shfuqizuar nga përfaqësuesi i lartë, Christian Schmidt, e që kanë paraparë moszbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe të Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë në territorin e Republikës Sërpska.

Ekipi i avokatëve të Dodikut ka kërkuar nga Gjykata e Bosnje dhe Hercegovinës që dënimi me burg prej një viti të zëvendësohej me gjobë - një mundësi që e parasheh Kodi Penal i këtij vendi - dhe gjykata e ka pranuar atë kërkesë.

Kështu, Dodik do të paguajë rreth 36.500 marka (më shumë se 18.000 euro) brenda një viti, përkatësisht 100 marka (50 euro) për çdo ditë burgu.

