LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Bllokoi trafikun drejt veriut në kulmin e sezonit turistik, ARRSH del me njoftim për Urën e Milotit

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 15:37
Aktualitet

Bllokoi trafikun drejt veriut në kulmin e sezonit turistik, ARRSH del me

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka dale me nje njoftim te ri ne lidhje me Uren e Milotit, bllokimi i te ciles ka krijuar trafik te renduar ne drejtim te veriut te Shqiperise gjate kulmit te sezonit turistik.

Njoftim për Urën autohekurudhore të Milotit!

Autoriteti Rrugor Shqiptar, në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, përfunduan në një kohë të shkurtër hartimin e projektit për ndërhyrje emergjente në Urën e Milotit, me qëllim hapjen sa më parë për trafikun e mjeteve me peshë deri në 3.5 T.

ARRSH brenda kësaj jave do të mbyllë edhe fazën e përgatitjes së procedurës së përshpejtuar për tenderim.

Ura autohekurudhore e Milotit mbi lumin Mat, u mbyll gjatë muajit të kaluar për arsye sigurie, bazuar në njoftimin e ARRSH datë 25.07.2025.

Kërkojmë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve dhe përdoruesve të rrugës për këtë ndërhyrje

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion