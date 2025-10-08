LEXO PA REKLAMA!

Aksident me dy të lënduar në Fier! Përplasen dy automjete, njëra prej tyre përfundon në kanal

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 20:05
Aksident me dy të lënduar në Fier! Përplasen dy automjete,

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në rrugën e spitalit Memorialit në Fier.

Në aksident janë përfshirë dy automjete, një “Mercedes “dhe një “Toyota.”

Si pasojë e përplasjes, njëra prej makinave ka përfunduar në kanal, ndërsa tjetra ka pësuar dëmtime në pjesën e përparme.

Dy persona kane mbetur të lënduar dhe janë dërguar për mjekim në spitalin rajonal Fier, ndërkohë policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar rrethanat e aksidentit.

