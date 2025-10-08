LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Ndoshta ju doni që të humbasim ndaj Shqipërisë”, trajneri i Serbisë i ashpër me kritikët

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 20:02
Sport

“Ndoshta ju doni që të humbasim ndaj

Situata te Serbia para ndeshjes vendimtare ndaj Shqipërisë nuk është aspak e mirë.

Pas humbjes së fundit ndaj Anglisë, kritikat e drejtuara ndaj përfaqësueses serbe kanë qenë të shumta, çka nuk është pritur mirë nga trajneri Dragan Stojkovic.

“Nuk e ndjej presionin. Ju jeni ata që e ndjeni presionin, ju gazetarët, ekspertët dhe kritikët e përhershëm. Ndoshta një nga ju do të donte që Shqipëria të na mposhtë”, u shpreh Stojkoviç në konferencë për shtyp.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion