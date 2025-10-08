“Ndoshta ju doni që të humbasim ndaj Shqipërisë”, trajneri i Serbisë i ashpër me kritikët
Situata te Serbia para ndeshjes vendimtare ndaj Shqipërisë nuk është aspak e mirë.
Pas humbjes së fundit ndaj Anglisë, kritikat e drejtuara ndaj përfaqësueses serbe kanë qenë të shumta, çka nuk është pritur mirë nga trajneri Dragan Stojkovic.
“Nuk e ndjej presionin. Ju jeni ata që e ndjeni presionin, ju gazetarët, ekspertët dhe kritikët e përhershëm. Ndoshta një nga ju do të donte që Shqipëria të na mposhtë”, u shpreh Stojkoviç në konferencë për shtyp.