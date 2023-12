Adriatik Llalla në arrati, avokati i tij apelon dënimin me 2 vite burg

Avokati i ish- prokurorit Adriatik Llalla ka apeluar këtë të hënë vendimin e shkalles së parë për pezullimin e dënimit me 2 vite burg, ndërkohë që klienti i tij është në arrati. Mësohet se pezullimi i vendimit është kërkuar, pasi sipas mbrojtjes, arrestimi i Llallës do i sillte pasoja të rënda për shëndetin.

Tashmë do jetë apeli i GJKKO-së, ku pas caktimit të një date do vendosë nëse do lërë në fuqi vendimin e Shkallës së Parë, që rrëzoi kërkesën e Llallës, apo do pranoi kërkesën e tij për pezullim dënimi. Kujtojmë që 10 ditë më parë ish kryeprokurori, u shpall në kërkim ndërkombëtar.

SPAK mbylli procedurat dhe dërgoi emrin e tij, në zyrën e Interpolit menjëherë pasi policia dorëzoi raportin për mos gjetjen e tij në banesë apo vende te tjera ku mendohej se ishte. /abcnews