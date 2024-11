Masakër në Shkodër, vriten Hamza Lici e Arlind Bushati, makina e tyre akidenton ciftin, gruaja vdes, burri plagoset

SHKODER - Masaker ne Shkoder. Si pasje e te shtenave me arme ka mbetur viktimë Hamza Lici, vëllai i Ibrahim Licit, ndersa makina ku ai ndodhej goditi motorin e dy kalimtareve ku gruaja vdiq dhe burri u plagos rende.

Të plagosur rëndë mesohet se jane Arlind Bushati, djali Xhemal Bushatit, ish-kandidati i PD për kryebashkiak dhe bashkëshorti i kalimtares që humbi jetën nga plumbat.

Ne oret e mbremjes, u njoftua edhe vdekja e te riut Arlind Bushati, i cili nuk arriti ti mbijetoje plages se rende qe kishte marre ne koke pavaresisht ndihmes se mjekeve ne spital.

NJOFTIMI I POLICISE:

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 15:50, në aksin rrugor “Shkodër-Koplik”, në Dobraç, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të një automjeti tip Benz, në lëvizje, me të cilin qarkullonin shtetasit H. L. dhe A. B.

Si pasojë e të shtënave ka humbur jetën shtetasi H. L., dhe është plagosur rëndë shtetasi A. B, i cili humbi jeten me pas ne spital.

Automjeti që udhëtonin shtetasit H.L dhe A.B, dyshohet ka humbur kontrollin dhe për pasojë ka përplasur një motoçikletë që udhëtonte shtetasi B.B dhe bashkëshortja e tij shtetasja F.B, ku si pasojë e përplasjes së automjetit me motomjetin ka ndërruar jetë shtetasja F.B dhe ndodhet në gjendje të rëndë në spital shtetasi B.B

Në vendngjarje kanë shkuar shërbime të shumta të Policisë dhe Forca Kombëtare e Sigurisë Njësia Shkodër, si dhe janë nisur në ndihmë 2 grupe të Repartit Special “RENEA”.

Është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në drejtimin e Prokurorisë vijojnë intensivisht hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe sigurimin e provave, me qëllim dokumentimin ligjor të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Po në ndihmë të grupit hetimor është nisur dhe Drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale me një grup specialistësh të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Rënda

Ndërkohë, shërbimet e Policisë kanë rrethuar zonën dhe vijojnë kontrollet në terren dhe në ambiente të ndryshme, si dhe kanë ngritur pika kontrolli, për të bërë të mundur kapjen e autorëve.

Si ka ndodhur ngjarja

Dy automjete dyshohet se i kanë zënë në pritë Hamza Licit, vëllait te Ibrahim Licit, një personazh i njohur në botën e krimit ne Shkoder e jo vetem.

Mes dy grupeve pati shkëmbim zjarri, duke prekur edhe kalimtaret, ndërsa Lici nuk mundi t’u mbijetojë plagëve.

Lici ka qenë duke lëvizur me një mjet S Class me targa kroate i cili pasi eshte qelluar me bresheri armesh eshte perplasur me murin anesor te rruges tek "5 heronjte" ne Shkoder.

Dy persona te vrare, dhe dy te plagosur ky eshte bilanci i rende i ngjarjes se rende te ndodhur diten e sotme ne Shkoder.

Mes te prekurve mesohet se jane edhe nje cift kalimtaresh qe nuk kishin lidhje mes grupeve rivale. Gruaja ka vdekur ndersa i shoqi eshte plagosur rende.

Nga atentati me arme, dy persona gjeten vdekjen ne vend dhe dy te tjere u plagosen per tu derguar ne spital, por rruges nuk arriten te mbijetojne.

Hamza Lici i vdekur dhe Arlind Bushati i plagosur rende qe humbi me pas jeten ne spital raportohet se kane qene objektiv i atentatit te ndodhur diten e sotme ne Shkoder.

Hamza Lici eshte vellai i Ibrahim Licit, personazh i njohur ne Shkoder.

Ibrahim Lici eshte akuzuar ne Shkoder vec te tjerash edhe per vrasjen e Endri Mustafes.

Lici dhe Bushati kane qene ne mjetin tip Benz me targa kroate qe pas atentatit me bresheri plumbash eshte perplasur me murin.

Zona ku ndodhi krimi eshte e njohur per perplasjet mes grupeve rivale nderkohe qe pak kohe me pare, policia hoqi me dhjetera kamera vezhgimi qe mendohet se perdoreshin nga bandat per te vezhguar hapesiren publike dhe kundershtaret ne qytet.

Si pasoje e bresherive te derdhura nga persona qe leviznin nga nje makine tjeter plumbat preken edhe nje grua kalimtare qe humbi jeten dhe bashkeshortin e saj qe mbeti i plagosur.

Hamza Lici i vdekur dhe Arlind Bushati, i plagosur, raportohet se kane qene objektiv i atentatit te ndodhur diten e sotme ne Shkoder.

Hamza Lici eshte vellai i Ibrahim Licit, personazh i njohur ne Shkoder.

