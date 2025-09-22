Ylli i PSG-së meriton të shpallet fitues i Topit të Artë 2025
Në vitin 2025, Ousmane Dembele, sulmuesi i Paris Saint-Germain dhe i kombëtares franceze, është favorit për të fituar çmimin Ballon d’Or.
Rruga për të arritur deri këtu ka qenë e vështirë, por tani është një moment kulminant.
PSG është mbreti i padiskutueshëm i Europës, pasi fitoi Kupën e Europës për herë të parë në historinë e saj, një arritje e rëndësishme për një ekip që u themelua në vitin 1970 dhe për projektin e Investimeve Sportive Katariane, të cilat kanë synuar dominimin në kontinentin europian që nga blerja e klubit në vitin 2011.
Skuadra e Luis Enrique do të mbahet mend për shumë vite për stilin e saj të lojës, i njohur si tiki taka-light, i bazuar në fluiditet dhe mbajtjen e topit me saktësi.
Në qendër të këtij suksesi ka qenë pikërisht Dembele, i cili ka kontribuar ndjeshëm me performancat e tij të jashtëzakonshme në fushë.
Ballon d’Or tani vlerësohet mbi bazën e sezonit, një vendim që është pritur me kënaqësi dhe që pritej të kishte qenë në këtë formë që në fillim.
Kjo do të thotë se Dembele ka mundësinë të shikojë emocionin e ngritjes së Çmimit të Artë në vendin e tij, një ngjarje që do t’i sjellë atij dhe gjithashtu PSG-së një njohje të merituar për arritjet e tyre.
Përveç suksesit personal dhe kolektiv, Dembele ka qenë një shembull frymëzues për shumë lojtarë të rinj, duke treguar se puna e palodhur dhe përkushtimi në sport mund të sjellin rezultatet e dëshiruara.
Nëse ai arrin të fitojë këtë çmim prestigjioz, do të shënojë një arritje të madhe në karrierën e tij dhe do të forcojë reputacionin e tij si një nga lojtarët më të mirë të kohës.
Pas shumë sfidash dhe suksesh, pavarësisht pengesave, viti 2025 është një vit që e vlerëson Dembele-n dhe PSG-në si liderë të vërtetë në futbollin europian.